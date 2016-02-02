Galatasaray Lazio maçı ne zaman? Hangi Kanalda? Bilet Fiyatları Ne kadar?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grubunu 3. sırada tamamlayan Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA kupasında devam edecek. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Tur’da İtalya temsilcisi Lazio ile eşleşti.Galatasaray-Lazio maçı ne zaman? GS-Lazio UEFA maç tarihleri haberimizde.

Şampiyonlar Ligi’nde beklentilerin altında kalan Galatasaray, grup maçlarını 3. sırada tamamladı ve UEFA Avrupa Ligi 2.Tur’unda İtalyan Lazio ile eşleşti. Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak iki maçın tarihleri de kura çekiminin hemen ardından açıklandı. Sarı Kırmızılı temsilcimiz Lazio ile oynayacağı Avrupa Ligi 2.Tur ilk maçını kendi sahasında oynayacak. İkinci maç ise ilk maçtan bir hafta sonra İtalya deplasmanında oynanacak.

Galatasaray – Lazio UEFA Avrupa Ligi 2. Tur maç tarihleri!

18 Şubat 2016 Perşembe: Galatasaray – Lazio

25 Şubat 2016 Perşembe: Lazio – Galatasaray

Galatasaray-Lazio maçı bilet fiyatları!

Galatasaray’ın 18 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacağı Lazio maçının biletleri satışa çıktı. Türk Telekom Arena’da oynanacak Galatasaray – Lazio maçının bilet fiyatları 100 TL’den başlıyor…

Kategori Bilet Fiyatı 1. Kategori 600,00 TL Yüzevler Yemekli 600,00 TL 3. Kategori 500,00 TL 4. Kategori 400,00 TL 5. Kategori 200,00 TL 6. Kategori 125,00 TL 7. Kategori 100,00 TL

Galatasaray Lazio’dan üstün!

Galatasaray-Lazio UEFA Avrupa Ligi maçı iki takım arasında oynanan 4. maç olacak. Galatasaray ile Lazio arasında şimdiye kadar 2’si Şampiyonlar Ligi, 1’i de hazırlık karşılaşması olmak üzere toplam 3 maç oynandı. Bir Şampiyonlar Ligi maçı ve hazırlık maçını temsilcimiz Galatasaray 1-0’lık skorla kazandı. Diğer maçı ise aynı skorla Lazio kazandı.