Galatasaray kupada çok farklı!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 karşılaşmasında Gaziantepspor'u ağırlayan Galatasaray, 3-1 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.
Türk Telekom Arena'da oynanan maçın 20. dakikasında Olcan Adın harika bir golle takımını 1-0 öne geçirirken 25. dakikada Sinan Gümüş de aynı güzellikle attığı golle durumu 2-0'a getirdi.
HABIBOU SKORU BELİRLEDİ
İlk yarısı Galatasaray'ın üstünlüğü ile sona eren maçın 57. dakikasında Burak Yılmaz skoru 3-0 yapan isim oldu. Konuk ekip Gaziantepspor, 75. dakikada Habib Habibou'nun golüyle tabelayı 3-1'e getirse de kalan dakikalarda başka gol olmadı.
ELYASA'NIN BURNU KIRILDI
Gaziantepspor'da Elyasa Süme, 83. dakikada takım arkadaşıyla çarpıştıktan sonra burnu kırıldığı için maça devam edemedi. Oyuncu değişiklik hakkı olmayan Gaziantepspor, kalan süreyi 10 kişi tamamladı.
Galatasaray taraftarı önünde aldığı 3-1'lik galibiyetin ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırmayı başardı.