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Galatasaray Kupa Maçı için İzmir'de

Galatasaray Türkiye Ziraat Kupası maçı için İzmir'e ayak bastı, karşılamada fazla sayıda taraftar yoktu, sarı kırmızılı ekip bu akşam Karşıyaka ile karşılaşacak

Galatasaray Kupa Maçı için İzmir'de

 Ziraat Türkiye Kupası'nda bu akşam Karşıyaka ile oynayacak Galatasaray, İzmir'e geldi. Sarı-kırmızılı kafileyi karşılayan yaklaşık 20 taraftar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 4. hafta maçında bu akşam Karşıyaka'ya konuk olacak Galatasaray, İzmir'e geldi. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Galatasaray kafilesini karşılayan yaklaşık 20 sarı-kırmızılı taraftar, Teknik Direktör Mustafa Denizli ve futbolculara sevgi gösterilerinde bulundu. Sarı-kırmızılı kafilesi, daha sonra İzmir'de konaklayacağı otele hareket etti.

Galatasaray'ın İzmir Atatürk Stadı'nda bu akşam saat 20.45'te Karşıyaka ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: İsmail Çipe, Eray İşcan, Cenk Gönen, Aurelien Chedjou, Lionel Carole, Koray Günter, Olcan Adın, Tarık Çamdal, Jason Denayer, Jem Paul Karacan, Yasin Öztekin, Jose Rodriguez, Ryan Donk, Batuhan Ergün, Emre Çolak, Umut Bulut, Sinan Gümüş, Volkan Pala, Kerem Çalışkan." - İZMİR
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