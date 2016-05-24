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Galatasaray Kupa Finalini Kazanamazsa...

Galatasaray kötü giden bir sezonun ardından Fenerbahçe ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Final maçına odaklanmış durumda. Eğer sarı kırmızılı ekip kupayı alamazsa kulübü ve yönetimi zor günler bekliyor.

Galatasaray Kupa Finalini Kazanamazsa...

F.Bahçe ile Perşembe günü oynanacak Türkiye Kupası finali; yeni gelecek hocadan, gelecek yıl yapılacak transferlere, yönetimin kaderinden, gidecek futbolcuların belirlenmesine kadar pek çok önem taşıyor. Yani Türkiye Kupası finali Galatasaray için bir derbiden artık çok çok daha fazlası.

Gelen bilgilere göre Mircea Lucescu'nun Galatasaray'a gelmek için ilk şartı; gelecek sezon Avrupa Kupalarına katılma hakkı. Görüşülen tüm yabancı teknik adamlar da bunun üzerinde duruyor. F.Bahçe'ye kupa kaptırılırsa bu kez rota prensip anlaşması olan Abdullah Avcı'ya dönecek.

Kupanın kaybedilmesi zaten koltuğu sallanan Başkan Dursun Özbek'in tamamen sıkıntıya girmesi demek. Bir yandan Duygun Yarsuvat'ın bir yandan da Faruk Süren'in artık bilinen şekilde başkanlık için çalışmalar yaptığı biliniyor. Avrupa yolu sıkıntıya girerse kongre çağrısı yapılacak. İmza kampanyası yeniden başlayacak.

Kupa giderse transferlerde etkilenecek. Galatasaray'a gelmek için hedef isteyen yabancı futbolcularla görüşmeler sıkıntıya girecek. 2 yıl Avrupa'ya gidilemeyeceği için kaybedilecek 90 milyon euro yüzünden üst düzey bir oyuncu alınamayacak. Transfer kiralıklar üzerine yoğunlaşacak.

Fenerbahçe maçı takımda kalacak ve gidecek oyuncuların da kaderini belirleyecek. Ligin 6'ıncı bitirilmesi yüzünden zaten kızgın olan taraftarların isteğine kulak verilip elde para eden ne kadar oyuncu varsa satılıp, en azından mali olarak düzlüğe çıkış sağlanacak.

Derbide Sneijder ve Podolski'ye güveniyor
Öte yandan Fenerbahçe ile oynanacak Türkiye Kupası finaline hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Jan Olde Riekerink'in yıldız isimlere özel antrenmanlar yaptırıyor. Wesley Sneijder ve Lukas Podolski'yi dev maça özel olarak hazırlayan Hollandalı teknik adam, planını bu futbolcular üzerine kurmuş durumda. Riekerink hem Podolski'den hem de Sneijder'den kaleyi gördükleri yerden şut atmalarını istiyor.

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