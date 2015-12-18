Galatasaray Kupa da Akhisar Belediyespor 2-0'la geçti! Galatasaray Akhisar Belediyespor maçının özeti

Karşılaşmanın ilk golü erken geldi. 9. dakikada Umut Bulut, penaltı noktası üzerinden topu ağlarla buluşturarak perdeyi açtı.



Umut'un golünden 13 dakika sonra sahne alan Bilal Kısa, farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarı Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle son buldu.



Mustafa Denizli, ikinci yarıda aynı 11'i sahaya sürdü.



LuaLua, 49'da çaprazdan düzgün bir vuruşla skoru 2-1'e getirdi.



Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu'nun ilk karşılaşmasında sahadan üç puanla ayrıldı.



Sevgi gösterileri sadece Muslera'ya



Galatasaray-Akhisar Belediyespor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesinde Türk Telekom Arena'yı dolduran az sayıdaki taraftarlar "Yönetim İstifa" diye bağırarak, başkan Dursun Özbek ve ekibini protesto ettiler. Aynı taraftarlar ise futbolculardan sadece kaleci Fernando Muslera'ya sevgi gösterilerinde bulunurken, diğer oyunculara destek vermedi.



Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli kupa maçında ilk onbiri çok büyük oranda değiştirerek bu sezon çok az sayıda maç oynamış isimleri sahaya sürdü.







G.Saray taraftarından bu kez sert tepki!



Ziraat Türkiye Kupası E Grubu ilk maçında Akhisar Belediyespor'u konuk eden Galatasaray'da, taraftarın maç öncesi protestoları vardı



Sarı-kırmızılı taraftarlar sahaya sırtlarını dönerken, bir de yeni bestelerini söylediler.



Galatasaray taraftarı yönetime büyük tepki gösterirken, maç öncesi ''Yönetim istifa'' sesleri yükseldi. Aynı zamanda Galatasaray taraftarı Muslera hariç diğer oyuncuları eleştirdiği yeni bir tezahüratta da bulundu.



İşte Galatasaray taraftarının protesto için yaptığı yeni beste:



''Koca kulüp kalmış birkaç ruhsuza!

Hepsi çete olmuş, gözleri para!

Sözümüz yok bizim adam olana!

Hakkın ödenmez Nando Muslera!''







Semih Kaya korkuttu



Karşılaşmanın 35. dakikasında kaleci Cenk Gönen ile çarpışarak yerde kalan Semih Kaya, sakat oyuncuların çokluğundan dolayı sıkıntı çeken sarı-kırmızılı teknik heyeti korkuttu.



Yerde kalmasının ardından acılar içinde sol dizini tutan oyuncu, sağlık ekibinin saha içinde ve ardından saha dışında yaptığı müdahalelerin ardından oyuna geri döndü.



Yönetime tepki



Galatasaray taraftarları, maç içinde sarı-kırmızılı yönetim aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Son dönemde alınan başarısız sonuçların ardından Dursun Özbek yönetimine tepkili olan taraftarlar, müsabaka öncesi başladığı yönetim aleyhine tezahüratları maç içinde de devam ettirdi.



Taraftarların tepkisini atılan goller de engellemezken, Dursun Özbek yönetimi tezahüratlarla istifaya davet edildi.



Sabri ısınırken ıslıklandı



Sarı-kırmızılı oyuncu Sabri Sarıoğlu, devre arasında ısınmak için sahaya çıkmasının ardından taraftarların tepkisiyle karşılaştı.



Sahaya çıkmasının ardından ıslıklanan oyuncu, ısınma sırasında ayağına her top gelişinde tepki aldı. Taraftarlar, "Sabri içeri" şeklinde tezahüratlarda bulundu.



Hasan Kabze'ye jest



Akhisar Belediyespor'da kaptanlık pazu bandıyla mücadele eden Hasan Kabze, maç sonunda Galatasaray taraftarlarınca onore edildi.



Galatasaray'da 2005-2007 yılları arasında forma giyen Hasan Kabze, maçın bitiminde sarı-kırmızılı taraftarlarca tribüne çağrıldı.



İsteği kırmayan tecrübeli futbolcu, Odeabank Tribünü'ne giderek taraftarları selamladı ve formasını verdi.

