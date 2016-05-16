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Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe’ye Gönderme!
Galatasaray kulübü Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile oynayacağı final maçı öncesi Twitter hesabından bir fotoğraf ile göndermede bulundu.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 14:39
Fenerbahçe'nin dün Euroleague Final maçında normal süresi 83-83 biten maçında ilk 1. uzatma devresi sonrasında CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmasıyla birlikte Euroleague'i ikinci olarak tamamlamıştı.
Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise bu sezon Eurocup Strasbourg'u 78-67 mağlup ederek kazanmayı başarmıştı.
Sarı-kırmızılı kulüp bugün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla adeta Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.
Galatasaray'ın paylaştığı fotoğrafta 'Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' yazısı dikkatlerden kaçmadı.
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