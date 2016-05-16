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Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe’ye Gönderme!

Galatasaray kulübü Ziraat Türkiye Kupasında Fenerbahçe ile oynayacağı final maçı öncesi Twitter hesabından bir fotoğraf ile göndermede bulundu.

Galatasaray Kulübünden Fenerbahçe’ye Gönderme!
Fenerbahçe'nin dün Euroleague Final maçında normal süresi 83-83 biten maçında ilk 1. uzatma devresi sonrasında CSKA Moskova'ya 101-96 mağlup olmasıyla birlikte Euroleague'i ikinci olarak tamamlamıştı.

Bir diğer temsilcimiz Galatasaray ise bu sezon Eurocup Strasbourg'u 78-67 mağlup ederek kazanmayı başarmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp bugün resmi twitter hesabından yaptığı paylaşımla adeta Fenerbahçe'ye de gönderme yaptı.

Galatasaray'ın paylaştığı fotoğrafta 'Biz daha iyisini yapana kadar en iyisi bu' yazısı dikkatlerden kaçmadı.


Galatasaray SK  ‎@GalatasaraySK

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03:49 - 16 Mayıs 2016
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