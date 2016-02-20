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Galatasaray kulübünden eski futbolcusuna büyük jest!

Sаrı-kırmızılı yönеtim, Sеrtiе A'da Intеr fоrmаsı giyеn еski оyuncusu Fеlipе Mеlо'yu, UEFA Avrupа Ligi Son 32 Turu'ndаki Lаziо mаçınа dаvеt еtti

Galatasaray kulübünden eski futbolcusuna büyük jest!

 Galatasaray Yönetimi, 25 Şubat'ta Lazio ile oynanacak rövanş maçı için süpriz bir hamlede bulundu. Sarı-kırmızılı idareciler, Inter'de forma giyen eski oyuncusu Felipe Melo 'yu da Roma'daki karşılaşmaya davet etti.

MAÇTA TRİBÜNDE OLACAK

Fanatik Gazetesi'nde yer alan habere göre; her fırsatta Galatasaray'a gönül bapğı olduğunu ifade eden ve herketleriyle bunu gösteren Brezilyalı futbolcu, davet için teşekkür ederek mutlaka tribündeki yerini alacağını yöneticilere bildirdi.

ESKİ HOCASIYLA YENİDEN BULUŞTU

Galatasaray'da forma giydiği 4 sezona birçok kupa ve başarı sığdıran Melo, bu sezonun başında sarı-kırmızılı takımda da bir dönem beraber çalıştığı Roberto Mancini 'nin Inter'ine 3,7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Brezilyalı orta saha, Inter'de 21 maçta görev alırken, bir de gol attı. Toplamda 1379 dakika sahada kalan Melo, 5 sarı ve 2 de kırmızı kart gördü.
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GalatasarayInterFelipe MeloLazio
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