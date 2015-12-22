Galatasaray Kastamonu'ya ayak basar basmaz coşkulu taraftarlar karşıladı

Galatasaray, Kastamonuspor 1966 ile oynayacağı Türkiye Kupası için karşılaşmaya bir gün kala Kastamonu’ya geldi. Galatasaray, tarihinde ilk kez Kastamonu'da maç oynayacak.

Sarı kırmızılı takım Kastamonu Havalimanında Galatasaraylı taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Süper Lig'de sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da gözler yeniden Türkiye Kupası'na çevrildi. Kupanın ilk maçında sahasında karşılaştığı Akhisar Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Aslan, grubun ikinci maçında Kastamonu deplasmanında mücadele edecek.

Yarın saat 13.45'de deplasmanda Kastamonuspor 1966 ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takım, bir ilki de yaşayacak. Kulüp tarihinde daha önce Kastamonu takımları ile karşı karşıya gelmeyen Galatasaray, ilk kez Kastamonu'da maça çıkacak.