Galatasaray – Karşıyaka Maçını Canlı İzle - Radyodan Dinle - Hangi Kanalda?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. hafta maçında yarın PTT 1. Lig ekiplerinden Karşıyaka’yla yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı futbolcuların, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak yarı sahada taktik ağırlıklı ve hareketli pas çalışması yaptığı belirtildi.

Sol kasığında ödem tespit edilen Semih Kaya’nın yanı sıra tedavisine Almanya’da devam edilen Lukas Podolski’nin antrenmana katılmadığı, Hamit Altıntop’un salonda ve sahada özel program dahilinde çalıştığı, tedavisi süren Sabri Sarıoğlu ile Wesley Sneijder, Burak Yılmaz ve Aurelien Chedjou’nun ise koşu yaptığı kaydedildi.

Galatasaray, antrenmanın ardından Karşıyaka maçı için kampa girdi. Sarı-kırmızılı ekip ile Karşıyaka arasında müsabaka, yarın saat 18.45’te Türk Telekom Arena’da oynanacak.