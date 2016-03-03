Galatasaray kararından sonra İnter endişeli günler yaşıyor!

İtalya'nın etkin spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Sarı-kırmızılı kulübün cezasının açıklanmasının ardından, "Galatasaray olayı. UEFA, Thohir'i (Inter'in başkanı) uyarıyor: ya bütçeyi iyileştir ya da kupalardan men edil" başlıklı bir haberi internet sitesinde yayımladı.



Galatasaray'a verilen cezanın, Endonezyalı yatırımcı Erick Thohir'in kulübü Inter'i de alarma geçirdiğinin aktarıldığı haberde, Milano ekibinin 30 Haziran'a kadar 30 milyon Euro'luk tasarrufa gitmesi gerektiği vurgulandı.