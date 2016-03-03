Galatasaray kararından sonra İnter endişeli günler yaşıyor!

İtalya'nın etkin spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Sarı-kırmızılı kulübün cezasının açıklanmasının ardından, "Galatasaray olayı. UEFA, Thohir'i (Inter'in başkanı) uyarıyor: ya bütçeyi iyileştir ya da kupalardan men edil" başlıklı bir haberi internet sitesinde yayımladı.
İtalya'nın etkin spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Sarı-kırmızılı kulübün cezasının açıklanmasının ardından, "Galatasaray olayı. UEFA, Thohir'i (Inter'in başkanı) uyarıyor: ya bütçeyi iyileştir ya da kupalardan men edil" başlıklı bir haberi internet sitesinde yayımladı.