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Galatasaray kaptanı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA Şampiyonlar ligi son haftasında en iyi 11'i seçti, ülkemizden Galatasaray'ın başarılı kaptanı Selçuk İnan'da yer aldı, son oynanan Astana karşısında yer alan kaptan güzel oyunu yanı sıra birde gol atmıştı

Galatasaray kaptanı Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi
 UEFA Şampiyonlar ligi son haftasında en iyi 11'i seçti, ülkemizden Galatasaray'ın başarılı kaptanı Selçuk İnan'da yer aldı, son oynanan Astana karşısında yer alan kaptan güzel oyunu yanı sıra birde gol atmıştı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray son grup maçında Astana ile 1-1 berabere kalırken, Selçuk İnan attığı gol ve performansıyla sahanın en iyilerinden olmuştu. UEFA da, Galatasaray'ın yıldız ismini ''Avrupa Ligi'nde Haftanın En İyi 11''ine aldı.

Galatasaray forması giyen Selçuk İnan'ın yanı sıra en iyi 11'e Chelsea'den Hazard, Arsenal'den Giroud ve Real Madrid'den Cristiano Ronaldo da seçildi.

İşte UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'i...

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GalatasarayŞampiyonlar LigiSelçuk Inan
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