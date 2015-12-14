Galatasaray Kafilesi Florya'dan Taraftarlar Tezahüratlar Eşliğinde Yola Çıktı

Galatasaray Beşiktaş maçına artık dakikalar kaldı, sarı kırmızı kafile Florya'dan taraftarların tezahüratları eşiliğinde yola çıktı ve Atatürk Olimpiyat Stadı'na doğru yola koyuldu
Galatasaray, derbi maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nden ayrıldı. Kafileyi bir grup taraftarlar slogan atarak uğurladı.
Galatasaray, Süper Lig Sezonu'nun 15. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı için Florya'daki tesislerden ayrılarak karşılaşmanın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'na hareket etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nin önünde toplanan sarı kırmızılı taraftarlar takım otobüsünü tezahüratlarla uğurladı.