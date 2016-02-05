Galatasaray Jean Louis Dupont ile anlaşmaya vardı

Galatasaray Kulübü, UEFA ile 12 Şubat 2016 tarihinde yapacağı tarihi zirve için çok önemli bir hamlede bulundu ve dünyaca ünlü avukat Jean Luis Dupont ile anlaştı.



GALATASARAY'IN KADERİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uymadığı gerekçesiyle Avrupa kupalarından 1+1 yıl men edilmesi istenen Galatasaray'ın kaderi 23 Şubat'ta belli olacak. Sarı-kırmızılı yöneticileri 12 Şubat'ta son kez dinleyecek olan UEFA yetkilileri, ardından da ceza verip vermeyeceklerini karara bağlayacak.





GALATASARAY'A SÖZ VERDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu bu toplantıda elini sağlamlaştırmak için dev bir adım attı ve spor hukuku konusunda uzman olan dünyaca ünlü avukat Jean Luis Dupont ile anlaştı. Sarı-kırmızılı ekibin hukukçularıyla birlikte hareket eden ve yaşanan süreci en ince ayrıntısına kadar araştıran ünlü avukatın, Galatasaray'ın ceza almaması için elinden gelen her şeyi yapma sözü verdiği ifade edildi.

FUTBOL TARİHİNE GEÇTİ

Futbolda transferin çehresini değiştiren Bosman kanunlarını çıkaran Dupont, 2010 yılında da Mourinho'nun UEFA Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi üzerine Portekizli hocanın avukatlığını yapmıştı. Dupont aynı zamanda şike süreci sırasında Fenerbahçe'nin UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na karşı CAS'a açtığı davayı da yürütmüştü.