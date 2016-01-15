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Galatasaray istemedi değeri 3'e katlandı

Galatasaray'dan Malaga'ya kiralık olarak gönderilen ve sonrasında bonservisi ile satılan Nordin Amrabat Premier Lig yolunda

Galatasaray istemedi değeri 3'e katlandı

 La Liga ekibi Malaga'nın Sahibi ve Başkanı Abdullah Al-Thani, sezon başında Galatasaray'dan transfer ettikleri Nordin Amrabat'ın Watford'a gitmek istediğini doğruladı.

WATFORD İLE ANILIYORDU

İspanyol basınında yer alan haberde, Watford'ın Amrabat'ın 8 milyon Euroluk sözleşme fesih bedelini ödemeye hazır olduğu ve Faslı oyuncunun da takımdan ayrılacağı belirtilmişti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Abdullah Al-Thani, "Nordin Amrabat hakkında bazı şeyleri açığa kavuşturmak istiyorum. Oyuncuyu satmayı düşünmüyoruz ancak herkesin şunu anlaması lazım, Amrabat "bu benim hayalim" dedi ve ben de ona gidemezsin diyemem. Bizler insanız, umarım herkes bunun farkındadır" ifadesini kullandı.

(Kaynak: Ajansspor)
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