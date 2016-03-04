Galatasaray işinden olan Setrak Yelegen'e sahip çıktı!

Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen Setrak Yelegen, artık Galatasaray bünyesinde çalışacak. Konuyla ilgili Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:



Setrak Yelegen... İlk olarak metrodaki görüntüsü ile yansıdı sosyal medyaya. Sarı kırmızı ayakkabı bağcıkları, montuna elle işlediği 4 yıldızı, bileklikleri ile kısa sürede tüm Galatasaraylıların sevgilisi haline geldi.

İŞİNİ KAYBETTİ

Galatasaray taraftarları, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da oynanan Lazio karşılaşmasında bu büyük aşkı dev bir koreografiye dönüştürdü. Medya da bu çok özel Galatasaraylıya kayıtsız kalmadı. Bir anda tüm spor sayfaları, TV ekranları Setrak Yelegen haberleriyle doldu. Ne yazık ki bu yoğun ilgi onun işini kaybetmesine neden oldu.





GSSTORE'DA GÖREV YAPACAK

Setrak Yelegen bugün bir kez daha kulübümüzün davetlisi olarak Arena'daydı ancak bu kez geliş amacı farklıydı. Yelegen artık Galatasaray bünyesinde yer alacak. Resmi işlemler başlatıldı. Setrak Yelegen, 7 Mart Pazartesi gününden itibaren, Galatasaray'ın doğduğu yer olan Beyoğlu'ndaki GSStore'da görev almaya başlayacak.