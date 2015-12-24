Galatasaray'ın Yıldız Futbolcusuna Fransa'dan Sürpriz Talip

Galatasaray'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan Aurelien Chedjou Fransa takımlarından Marsilya'nın radarına girdiği öğrenildi
Devre arasında savunma hattını güçlendirmek isteyen Fransa Ligue 1 takımı Marsilya, gözünü Sarı-Kırmızılılar'ın Kamerunlu oyuncusuna dikti.
France Football'un haberine göre, 30 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak isteyen Mavi-Beyazlı kulüp temaslara başladı. Marsilya'nın bu transferdeki tek çekincesinin Chedjou'nun aldığı yıllık ücret olduğu vurgulandı.
Alternatif Djilobodji
Marsilya, Chedjou'yu kadrosuna katamaması durumundaki alternatifini ise Papy Djilobodji olarak belirledi.
Beşiktaş'la da adı anılan Senegalli futbolcunun, Chelsea'de fazla şans bulamadığına dikkat çekildi.
Devre arasında savunma hattını güçlendirmek isteyen Fransa Ligue 1 takımı Marsilya, gözünü Sarı-Kırmızılılar'ın Kamerunlu oyuncusuna dikti.
France Football'un haberine göre, 30 yaşındaki stoperi renklerine bağlamak isteyen Mavi-Beyazlı kulüp temaslara başladı. Marsilya'nın bu transferdeki tek çekincesinin Chedjou'nun aldığı yıllık ücret olduğu vurgulandı.
Alternatif Djilobodji
Marsilya, Chedjou'yu kadrosuna katamaması durumundaki alternatifini ise Papy Djilobodji olarak belirledi.
Beşiktaş'la da adı anılan Senegalli futbolcunun, Chelsea'de fazla şans bulamadığına dikkat çekildi.