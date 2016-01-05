Galatasaray'ın yeni transferi Ryan Donk idmanda

Galatasaray, ligin ikinci yarısı hazırlıklarına devam ediyor. Yeni transfer Ryan Donk, takım arkadaşları ve teknik ekip ile tanışarak çalışmanın tamamında takımla birlikte yer aldı.

Sarı kırmızılıların antrenmanı salonda ağırlık ve kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sahaya geçen oyuncular ilk olarak topla adaptasyon çalışması gerçekleştirdi. İdmanın ana bölümünde tam sahada, taktik çalışmaların üzerinde durulduğu 8'e 8 çift kale maç yapıldı.

2 saate yakın süren antrenman soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Hamit Altıntop ve Burak Yılmaz takımdan ayrı salonda özel çalıştı. Sabri Sarıoğlu'nun tedavisine devam edildi.

Muslera, Sneijder ve Chedjou takıma yarın katılacak. Sarı kırmızılılar hazırlıklarına yapacağı sabah antrenmanı ile devam edecek.



