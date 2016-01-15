Galatasaray'ın yeni transfer hedefi Martín Benitez kimdir?

Benitez ilk zamanlardaki performansı ile Boca Juniorsun dikkatini çok çekmişti. Daha 15 yaşında iken çok büyük tepkiler ile izleniliyordu. Bir kaç maçında sert pozisyonlardan korkup futbola ara vermek istemişti ve biraz ara verdikten sonra ailesinin desteği ve arkadaşlarının yardımı ile tekrardan futbola döndü. Kolay değil 15 yaşındasın ve her maçta sert giriyorlar ve bi yerlerin inciyo yada kırlıyo buda o zamanlar ona ağır gelmişti. Ajaxa karşı 2011 de oynanılan maçta şuan Feyenoord kalecisi olan 30 yaşındaki Kenneth Vermeer karşı bir gol atmıştı ve kariyerine tamamen başlamıştı o maçta 5-1 yenilseler dahi en çok dikkat çeken isim Betinez idi ve Ramon Diaz tarafından milli takıma çağrılarak büyük işler yapacağını kesin gözü ile bakılıyordu ve kariyeri bundan sonra başladı

2014-15 Sezonu Performansı ise : 63 maç - 8 gol - 9 asist

Yaş ; 21

Mevki ; Forvet Arkası

Yan Mevki ; Sol kanat, Santrafor

Kulüp ; CA Independiente de Avellaneda

Güçlü Yönleri ;

Güçlü yönlerine başlamadan önce belirtmek istediğim Benitez ile daha önce Porto,Atletico Mineiro ve İnter ciddi anlamda ilgilenmiş ve genç oyuncuyu ülkelerine getirmek için ikna edememişlerdi. Forvet arkası her mevikede oynamayı bilen bir oyuncu, çalım atmasını sever ve bunu güzel şekilde uygular hiç bir zaman kolay kolay topu kaybetmez. Hızı inanılmz toplu topsuz alanda hızına yetişmek kolay değil topsuz alanda defansın arkasına yaptığı koşularla rakip defanslarını şaşırtıp diğer forvetlere gol atma yolu açabiliyor. En sevdiği pozisyonlar ise defansın arkasına atılan hızlı toplar, iyi değerlendiriyor. Teke tek kaldığında rakiplerini çaresiz bırakmasını iyi biliyor ve topu kolay kolay öldürmüyor.Oyunu kendisine göre iyi yönlendirmesini biliyor takım geriye çekildiği zamanlar sahneye çıkıp oyunu rakip bölgeye tamamen yıkması için elinden gelen herşeyi yapıyor şutları kuvvetli ve güzel şutlar çıkartabiliyor. Sol kanatta oynadığı zamanlar ince ara pasları atmasını iyi biliyor. Orta sahadan kapılan toplarla oyun zekası ve saha görüşü artısı ile attığı paslarla asist yapmasını becerebilen bir isim. Çalım, Hız,Şut iyi olduğunu düşündüğümüzde genelde çoğu kişinin aklına Kakanın gençliği gelir bana bu oyuncuyu kime benzetiyorsun diye sorduklarına şüphesiz direk Kaka diyorum."iyi olsaydı türkiye'ye gelmezdi" diyen arkadaşları görmekten sıkıldık artık ligimizin kaliteli olduğunu görün ve böyle gençlere sahip çıkın çoğu insan Ontivero ve Bruma gibi olabilir korkusu var sahip çıkarsanız Brumadada iş var Benitezdede. Denemeden izlemeden olmaz biz bu ligde kimlere 8 milyon verildiğini gördük 5 milyon gibi bir fiyata rahat alınır. Tarık gibi isimlere vericeğin parayı böyle geleceğe yönelik yetenekli gençlere vermeyi tercih ederim. Kakaya benzettiğimi yazdım ve son olarak eklemek istediğim Kakadan daha agresif bir oyuncu.

Güçsüz yönleri

Hızını o kadar övdük ama hızının en güçsüz yanı ise Benitez bazen hızını ayarlayamıyor ve ofsayta düşüyor ligimizde saha genişliğine bakarsak dar alan futbolu değilde geniş alanda oynanılan futbolu gördüğümüz için ofsayt sorununu bir kaç çalışma ile düzeltebilir. Şuan Benitezi ilk 11 de 90 dakika sahada tutup ağzı ile kuş tutmasını bekleyemezsiniz daha genç ve Bruma gibi onunda güvenini sarsabilirsiniz iyi giden maçlarda takıma alışması için son 30 dakika gibi oyuna alıp denemelisiniz ve çok büyük işler beklemeden gelişmesi için teknik ekip kesinlikle arkasında durmalı durmadığı taktirde oyundan çabuk düşen bir oyuncu özgüven kazanması lazım. Bunları örnek olarak en yakın size Brumadan söyleriz geldiği ilk günden beri herkes Keitadan daha ileri gitmesini istedi ve oyuncu ne yaparsa yapsın hep daha iyileri beklendi inşallah gelir ve herkes sahip çıkar. Geleceğe yatırım yapmak için güzel bir oyuncu.

İleride Ne Olur?

Benitezin şuan ki fiyatı herkes için uçuk olabilir ama bana göre normal bir fiyat. Eğer bu sene Galatasaray alamazsa gelecek sezon kesinlikle İtalya ve İspanya liginde izleyeceğiz bir kaç sene içinde fiyatı ikiye katlanacak bir oyuncu.

Benzediği oyuncular ; Arda Turan, Kaka



Yazar Analiz ; Ali Bozkurt

Ali Bozkurt