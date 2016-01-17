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Galatasaray'ın yeni prensi Sinan Gümüş'ün performansı parmak ısırtıyor

Galatasaray'da Burak Yılmaz'ın formsuzluğu karşısında iyi bir performans sergileyen Sinan Gümüş her geçen hafta çıtayı yükseltiyor

Galatasaray'ın yeni prensi Sinan Gümüş'ün performansı parmak ısırtıyor

 Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, evinde Medicana Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Türk Telekom Arena'da oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1'lik skorla kazandı.

GOLLER

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 14. dakikada penaltıdan Selçuk İnan, 24. dakikada Sinan Gümüş ve 87. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz ile geldi. Sivasspor'un tek sayısını 69. dakikada David Texeira kaydetti.

BURAK TARAFTARLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan karşılaşmada kaçırdığı gollerden sonra Burak Yılmaz ile taraftarlar arasında bir gerginlik yaşandı. Mücadelede sarı kart gören Aurelien Chedjou da cezalı duruma düştü.

GALATASARAY 33 PUANA YÜKSELDİ

Bu skorun ardından Galatasaray 2. yarıya galibiyetle başladı ve 33 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Sivasspor ise 14 puanla 15. basamakta kaldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Galatasaray deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacakken, Sivasspor ise evinde Eskişehirspor'u konuk edecek.
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