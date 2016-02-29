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Galatasaray'ın yeni hocası konuşuluyor!

Futbоl yоrumcusu Levent Tüzemen, "Başkan Dursun Özbek'in аklındа Okan Buruk'u takımın bаşınа gеtirmеk var. "dеdi

Galatasaray'ın yeni hocası konuşuluyor!

 Futbol yazarı Levent Tüzemen, Galatasaray teknik direktörü Mustafa Denizli'nin görevi bırakma sinyali sonrasında A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu isimli programda Sarı-kırmızılı takımda ilerleyen günlerde olabilecek şeyleri değerlendirdi.

"ÖZBEK'İN AKLINDA OKAN BURUK VAR"

Dursun Özbek, Denizli ile sezon sonuna kadar devam demez. Akıllarında Okan Buruk var ama Okan Buruk bu yükün altından kalmamaz. Taffarel kabul etmiyormuş hocalığı. Cevat Hoca'yı kabul etmezler. Belki Bülent Ünder'e giderler. O kabul eder mi tartışılır. Kimse bu taşın altına elini sokmaz. Ali Dürüst'ten yardım isteseler TFF'de görevli. Abdurrahim Albayrak gelmez. Teklif ettiler kabul etmedi. Ali Dürüst'e görev vermediler kabul etmeyip TFF'ye gitti.

"SELÇUK EFENDİ TAKIM KURAR"

Bu takıma antrenör lazım değil. Taffarel'i ikna edeceksin. Çağıracaksın Selçuk efendiyi, Sneijder'le beraber takım kuracaklar. Belki Hollandalı adam gelir. Altyapının başına getirdiler hani. Jan Olde Riekerink'ı Cruyff kovmuş adamı Ajax'tan. Cruyff'un kovduğu adamı Galatasaray altyapının başına getirdi.

"SNEIJDER AĞIRLIK KOYARSA VAN GAAL GELİR"

Seneye güçlü bir yönetimle Sneijder ağırlığını koyarsa Van Gaal ve ekibi Manchester United'dan gelebilirler. Van Gaal böyle eleştirileri kaldıramaz. Stüdyoyu basar. Bülent Korkmaz deniliyor. O da gelmez.

"SORUŞTURMALAR YAPILMALI"

Sneijder'e 5 milyon Euro imza verildiğinden bahsediliyor. Bunu ben İtalya'dan öğrendim. Ünal Aysal'ın Eto'o'yu alabileceğini ancak almadıklarını biliyoruz. Hajrovic'ler, Ontivero'lar Burdisso'lar alındı o paralara. Geriye dönük soruşturmalar yapılmalı. Tarık Çamdal'ı 1,5 milyon Euro'ya değil de 6 ay sonra 4,5 milyon Euro'ya alınan yönetim soruşturulmalıdır. Yönetimi denetleyen kurullar tarafsız olmalıdır.
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