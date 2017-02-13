Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

Son iki sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Kayserispor mağlubiyetinden sonra Riekerink ile yolları ayırma kararı aldı. İstifa etmeyen Riekerink'i tazminatlarını ödeyerek göndermek mali açıdan sıkıntılı durumda olan Galatasaray için kolay değil ama yine de sizler için tüm adayları ve şu ana kadar veto yiyen isimleri derledik.
Yönetim olağanüstü toplandı
Kayserispor mağlubiyeti sonrası çılgına dönen Dursun Özbek, maçın bitmesinin ardından Riekerink'i locasına çağırdı. Maçın hemen arkasından yapılan bu toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü. Toplantıda teknik adamdan aldığı cevaplardan tatmin olmayan Özbek, locadaki bu zirvenin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu, Mehmet Özbek ve Alp Yalman bir araya geldi.
Galatasaray'ın yeni teknik direktörü için adaylar kimler?
Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Riekerink ile ayrılma kararı alındığı iddia ediliyor. Fakat yönetim önlerindeki 4 ay için bir hoca bulamayacağı için endişeli. Yine de bazı görüşmelerin yapılacağı konuşuluyor. O isimler ise şöyle:
Hasan Şaş ve Tugay Kerimoğlu veto yedi!
Bugün sabah saatlerinde Hürriyet Gazetesi Hasan Şaş'ın Galatasaray'ın başına geçeceğini iddia etmişti fakat bu iddialar kulüp yöneticileri tarafından kesin bir dil ile yalanlandı. Yine aynı gazete tarafından ortaya atılan Tugay Kerimoğlu iddiası da yöneticiler tarafından çürütüldü.
Bülent Korkmaz listede yok
Yine bazı medya kuruluşları Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçeceğini iddia etti fakat Bülent Korkmaz ve Bülent Ünder, geçen yıl Mustafa Denizli’nin istifası sonrasında çeşitli nedenlerle Galatasaray yönetiminin yaptığı teklifi kabul etmediği için listede yok.
Raşit Çetiner zor!
Sezon sonuna kadar koltukta kalabilir