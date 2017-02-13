Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

Yönetim ne derse desin Riekerink kulübün başında kalacak gibi görünüyor. Çünkü Galatasaray taraftarının istifaya davet ettiği Jan Olde Riekerink’in ajandasında kesinlikle ‘istifa’ gibi bir gündem yok. Hollandalı, bugünkü toplantıda gönderilmediği sürece görevini bırakmayı düşünmüyor. Çünkü Riekerink, aylık 17 bin Euro’ya geldiği Galatasaray ile yıllık 900 bin Euro’ya imza attı ve bu parayı bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.

Ayrıca Raşit Çetiner ismi de bir süredir telaffuz ediliyordu. Fakat Galatasaraylı bir yöneticinin önerdiği ve göreve seve seve kabul edeceğini açıklayan Raşit Çetiner konusunda Galatasaray yönetiminin en büyük çekincesi şu… Raşit Çetiner en son 4 sene önce Şanlıurfaspor’u çalıştırdı. Çetiner’in, 2013 yılından bu yana bir kulüp çalıştırmaması yönetimin kafasındaki en büyük soru işareti.