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Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

Galatasaray'ın yeni teknik adamı kim olacak? Kayserispor karşısında 2 - 1 mağlup olan Galatasaray'da Riekerink dönemi sona ermek üzere. Yeni adaylar ise yavaş yavaş belli olmaya başladı. İlk veto yiyen isimler ise Hasan Şaş ve Tugay Kerimoğlu oldu.

Galatasaray'ın yeni hocası kim olacak? İşte muhtemel isimler

Son iki sezondur istediği başarıyı yakalayamayan Galatasaray, Kayserispor mağlubiyetinden sonra Riekerink ile yolları ayırma kararı aldı. İstifa etmeyen Riekerink'i tazminatlarını ödeyerek göndermek mali açıdan sıkıntılı durumda olan Galatasaray için kolay değil ama yine de sizler için tüm adayları ve şu ana kadar veto yiyen isimleri derledik.

Yönetim olağanüstü toplandı

Kayserispor mağlubiyeti sonrası çılgına dönen Dursun Özbek, maçın bitmesinin ardından Riekerink'i locasına çağırdı. Maçın hemen arkasından yapılan bu toplantı yaklaşık 15 dakika sürdü. Toplantıda teknik adamdan aldığı cevaplardan tatmin olmayan Özbek, locadaki bu zirvenin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Alınan karar doğrultusunda başkan Dursun Özbek, Sportif AŞ Yönetim Kurulu üyeleri Levent Nazifoğlu, Mehmet Özbek ve Alp Yalman bir araya geldi.

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü için adaylar kimler?

Gerçekleştirilen toplantı sonrasında Riekerink ile ayrılma kararı alındığı iddia ediliyor. Fakat yönetim önlerindeki 4 ay için bir hoca bulamayacağı için endişeli. Yine de bazı görüşmelerin yapılacağı konuşuluyor. O isimler ise şöyle:

Hasan Şaş ve Tugay Kerimoğlu veto yedi!

Bugün sabah saatlerinde Hürriyet Gazetesi Hasan Şaş'ın Galatasaray'ın başına geçeceğini iddia etmişti fakat bu iddialar kulüp yöneticileri tarafından kesin bir dil ile yalanlandı. Yine aynı gazete tarafından ortaya atılan Tugay Kerimoğlu iddiası da yöneticiler tarafından çürütüldü.

Bülent Korkmaz listede yok

Yine bazı medya kuruluşları Bülent Korkmaz'ın takımın başına geçeceğini iddia etti fakat Bülent Korkmaz ve Bülent Ünder, geçen yıl Mustafa Denizli’nin istifası sonrasında çeşitli nedenlerle Galatasaray yönetiminin yaptığı teklifi kabul etmediği için listede yok.

Raşit Çetiner zor!

Ayrıca Raşit Çetiner ismi de bir süredir telaffuz ediliyordu. Fakat Galatasaraylı bir yöneticinin önerdiği ve göreve seve seve kabul edeceğini açıklayan Raşit Çetiner konusunda Galatasaray yönetiminin en büyük çekincesi şu… Raşit Çetiner en son 4 sene önce Şanlıurfaspor’u çalıştırdı.  Çetiner’in, 2013 yılından bu yana bir kulüp çalıştırmaması yönetimin kafasındaki en büyük soru işareti.

Sezon sonuna kadar koltukta kalabilir

Yönetim ne derse desin Riekerink kulübün başında kalacak gibi görünüyor. Çünkü Galatasaray taraftarının istifaya davet ettiği Jan Olde Riekerink’in ajandasında kesinlikle ‘istifa’ gibi bir gündem yok. Hollandalı, bugünkü toplantıda gönderilmediği sürece görevini bırakmayı düşünmüyor. Çünkü Riekerink, aylık 17 bin Euro’ya geldiği Galatasaray ile yıllık 900 bin Euro’ya imza attı ve bu parayı bırakmayı kesinlikle düşünmüyor.



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