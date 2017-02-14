Galatasaray'ın yeni hocası Igor Tudor mu?

Galatasaray'ın yeni hocası Riekerink'ten sonra kim olacak? Bu soru son iki gündür spor kamuoyunu ciddi şekilde meşgul etti. İlk olarak Hasan Şaş'ın Galatasaray'ın başına geçeceği iddia edilmişti fakat bu iddialar kesin bir dil ile reddedildi. Bu iddiayı Hürriyet gazetesi ve Ertem Şener ortaya atmıştı fakat bu iddia boş çıktı.



Ardından Tugay Kerimoğlu Galatasaray'ın yeni hocası olacağı iddia edildi fakat bu iddialar da bir süre sonra yalanlandı. Edinilen tek doğru ve net bilgi var. O da şu: Riekerink istifa etmiyor. Kulüp ise Riekerink'i göndermek istiyor. Fakat kulüp maddi olarak sıkışık durumda olduğu için tazminatı ödemeyi göze alamıyor. Ayrıca 4 ay için de bir hoca bulmak kulüp için pek kolay olmayacak.



Adaylar arasında en dikkat çeken isim ise Igor Tudor. Peki bu iddianın gerçeklik payı ne kadar? Gerçekten Igor Tudor Galatasaray'ın yeni teknik patronu mu olacak?



İgor Tudor ile Galatasaray'ın daha önce kulis yaptığı ve anlaştığı iddia ediliyor. Igor Tudor şuanda hali hazırda Karabükspor'u yönetiyor. Karabükspor ile yaptığı sözleşmesinde 100 bin Euro ödemesi halinde serbest kalır ifadesi bulunuyor.



İgor Tudor kimdir?





Aslen hırvat olan İgor Tudor şuanda Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor.



Futbolculuk kariyeri



1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başlamıştır. 58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çekmiş ve bu takıma transfer edilmiştir. 2004'te AC Siena'ya kiralanmıştır. 2006 yılında tekrar Juventus'a gelmiştir. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilmiştir. Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollanmıştır ve orada kariyerini noktalamıştır.



Teknik adam kariyeri



2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Tudor, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştır.