Fransa'ın Nantes takımında forma giyen 26 yaşındaki İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson İstanbul'a geldi. Sarı Kırmızılı takımın görüştüğü forvet Kolbeinn Sıgthorsson THY'nin tarifeli seferiyle saat 04.00 sıralarında menajeriyle beraber Amsterdam'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na geldi.
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Galatasaray'ın yeni Elmander'i İstanbul'da!
Galatasaray'ın forvet transferi için görüşmeye çağırdığı İzlandalı golcü Kolbeinn Sigthórsson, saat 04.00 sularında İstanbul'a geldi.
30 Ağustos 2016 Salı 07:40
Havalimanında bir taraftarın hediye ettiği atkıyı alan Sigthorsson taraftarların fotoğraf çekilme isteğini kırmadı. Bu arada Sigthorsson'u Galatasaraylı idareci ve yönetici karşılamaması dikkat çekti. Özel bir araca binen futbolcu ve menajeri daha sonra Havalimanından ayrıldı.
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