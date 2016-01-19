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Galatasaray'ın UEFA tehlikesi tartışılıyor

Galatasaray'ın mali kriterlerini yerine getirmediği gerekçesi ile UEFA tarafından yapılan açıklamada nasıl bir ceza alacağı merak ediliyor

Galatasaray'ın UEFA tehlikesi tartışılıyor

 UEFA’nın, sarı kırmızılı kulübü Avrupa kupalarından men edebileceği belirtilirken, para ve transfer yasağı gibi cezaların da gelebileceği konuşulanlar arasında. Sarı kırmızılı yönetimin en büyük endişesi, kupalardan men edilme cezasıyla karşı karşıya kalmak.

UEFA, Hapoel Tel-Aviv (İsrail), Ruch Chorzow (Polonya), Rostov (Rusya) ve Kardemir Karabükspor’u incelemeye devam ettiğini de açıklandı.

UYGULANAN CEZALAR:

1-) Uyarı

2-) Kınama

3-) Para cezası

OLASI CEZALAR

4-) Puan silinmesi

5-) UEFA gelirlerine el konması

6-) Transfer yasağı

7-) Kadronun küçültülmesi

8-) Avrupa kupalarından men edilmek

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