Galatasaray'ın UEFA Kupasındaki Rakibi Lazio'yu Yakından Tanıyalım

İsviçre'nin Nyon kentinden düzenlenen UEFA Avrupa Ligi son 32 kura çekiminde temsilcimiz Galatasaray'ın rakibi İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Lazio oldu.

İtalya Serie A'da orta sıraların altında kalan Lazio için tek çıkış noktası UEFA Avrupa Ligi G Grubu'nu Saint-Etienne, Dnipro ve Rosenborg'un önünde birinci sırada tamamlayan Lazio, namağlup olarak son 32 turuna kaldı. Serie A'nın aksine Avrupa'da daha golcü bir takım halinen bürüne Lazio'yu Stefano Pioli çalıştırıyor. Yıldızlarıysa Candreva, Felipe Anderson ve her ne kadar formsuz bir dönem geçirse de 37 yaşındaki Miroslav Klose.

Serie A ekibi Lazio, ligde 12. sırada bulunuyor. Sıkıntılı günler geçiren İtalyan ekibinin 8 mağlubiyeti bulunuyor. 6 galibiyeti olan Lazio'nun 1 de beraberliği bulunuyor.

İLK MAÇ NE ZAMAN?

Galatasaray ilk maçı 18 Şubat Perşembe günü Türk Telekom Arena Stadı'nda Lazio'yu konuk edecekken, rövanş mücadelesi 25 Şubat Perşembe günü Roma'da oynanacak.

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LAZİO'NUN MUHTEMEL 11'İ: Federico Marchetti, Dusan Basta, Santiago Gentiletti, Stefan Radu, Mauricio, Marco Parolo, Lucas Biglia, Sergej Milinkovic, Antonio Candreva, Miroslav Klose, Ricardo Kishna (İlk 11 Değeri : 94 milyon Euro)

YEDEKLER: Guido Guerrieri, Etrit Berisha, Wesley Hoedt, Edson Braafheid, Abdoulay Konko, Felipe Anderson, Danilo Cataldi, Filip Djordjevic, Balde Diao Keita, Alessandro Matri

G Grubu'nda yer alan Lazio'nun grup maçları:

17 Eylül 2015

Dnipro 1-1 Lazio

1 Ekim 2015

Lazio 3-2 St-Étienne

22 Ekim 2015

Lazio 3-1 Rosenborg

5 Kasım 2015

Rosenborg 0-2 Lazio

26 Kasım 2015

Lazio 3-1 Dnipro

10 Aralık 2015

St-Étienne 1-1 Lazio