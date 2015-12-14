Galatasaray'ın UEFA Kupasında Rakibi Belli Oldu

Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turda mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.

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İŞTE EŞLEŞMELER

Valencia - Rapid Wien

Fiorentina - Tottenham

Dortmund - Porto

FENERBAHÇE - Lokomotiv Moskova

Anderlecht - Olympiakos

Midtjylland - Manchester United

Augsburg - Liverpool

Sparta Prag - Krasnodar

GALATASARAY - Lazio

Sion - Braga

Shakhtar Donetsk - Schalke

1. TORBA: Molde, Liverpool, Krasnodar, Napoli, Rapid Wien, Braga, Lazio, Lokomotiv Moskova, Basel, Tottenham Hotspur, Schalke, Athletic Bilbao, Manchester United, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Porto.

2. TORBA: Galatasaray, Fenerbahçe, Sion, Borussia Dortmund, Midtjylland, Villarreal, Marsilya, St-Etienne, Sporting, Fiorentina, Anderlecht, Sparta Prag, Augsburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Valencia

Fenerbahçe, önceki turda aynı grupta yer aldığı için Molde ile eşleşemeyecek.

Çekilişte seribaşı kulüpler, 18 ve 25 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak. Fenerbahçe, ilk maçını, aynı kentte iki karşılaşma yapılmasına izin verilmediği için 16 Şubat'ta yapacak.