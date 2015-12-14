Galatasaray'ın UEFA Kupasında Rakibi Belli Oldu

Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek kura çekimi başladı. UEFA Avrupa Ligi'nde 2. turda mücadele edecek Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor.
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İŞTE EŞLEŞMELER
Valencia - Rapid Wien
Fiorentina - Tottenham
Dortmund - Porto
FENERBAHÇE - Lokomotiv Moskova
Anderlecht - Olympiakos
Midtjylland - Manchester United
Augsburg - Liverpool
Sparta Prag - Krasnodar
GALATASARAY - Lazio
Sion - Braga
Shakhtar Donetsk - Schalke
1. TORBA: Molde, Liverpool, Krasnodar, Napoli, Rapid Wien, Braga, Lazio, Lokomotiv Moskova, Basel, Tottenham Hotspur, Schalke, Athletic Bilbao, Manchester United, Bayer Leverkusen, Olympiakos, Porto.
2. TORBA: Galatasaray, Fenerbahçe, Sion, Borussia Dortmund, Midtjylland, Villarreal, Marsilya, St-Etienne, Sporting, Fiorentina, Anderlecht, Sparta Prag, Augsburg, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Valencia
Fenerbahçe, önceki turda aynı grupta yer aldığı için Molde ile eşleşemeyecek.
Çekilişte seribaşı kulüpler, 18 ve 25 Şubat 2015'te yapılacak maçların ikincisini sahasında oynayacak. Fenerbahçe, ilk maçını, aynı kentte iki karşılaşma yapılmasına izin verilmediği için 16 Şubat'ta yapacak.