Galatasaray'ın UEFA kabusu devam ediyor!

UEFA tarafından Avrupa Kupalarından 1 yıl men edilen Galatasaray, men cezasının yanında yaptırımlarda aldı. Sezon sonunda takımı değiştirmek isteyen ve en az 5 transfere ihtiyaç duyan sarı- kırmızılı ekipte transfere sınır geldi.



EKSİDE KAPATMASI YASAK

Takvim gazetesinin haberine göre; UEFA, Cimbom'a 2017 yılı raporlama dönemine kadar geçerli olacak şekilde alacağı oyuncuların maliyetinin sattığı oyunculardan gelecek olan gelirleri geçmeyecek şekilde olması şartını getirdi. Yani 10 milyon Euro'luk transfer bütçesi oluşturabilmesi için, 10 milyon Euro'luk oyuncu satması gerekiyor. UEFA'dan gelen yeni yaptırıma göre 2017 yılı raporlama dönemine kadar hiç bir transfer sezonunu ekside kapatamayacak. Sarı-kırmızılı takımın bu yaptırımdan önce sattığı oyuncular ise yeni dönemde geçerli olmayacak.

FUTBOLCU MAAŞLARINA DA LİMİT GELİYOR

Yani Burak Yılmaz'dan alınan 8 milyon Euro, Melo için alınan 3.7 milyon Euro, Amrabat için alınan 3.5 milyon Euro, diğer dönemde artı olarak gösterilemeyecek. Yeni transferlerde de üst limit belirlenecek. UEFA, yaptırımlarda sadece futbolcularda kalmadı, personel maaşlarında da indirime gidilmesini koşul koştu. Özbek ve yönetimi geldiği günden bu yana personel azaltma yoluna gitmiş, bir çok işten çıkarma gerçekleştirmişti.

FUTBOLCULARDAN FEDA MI VEDA MI?

Sarı-Kırmızılı takımda oyuncuların 'feda' deme vakti geldi. UEFA'dan gelen men cezasının yanında gelen yaptırımlardan birisi de oyuncu maliyetlerinin düşürülmesi. Sarı- kırmızılı takımda 50 milyon Euro'nun üzerinde olan yıllık ücret, maç başı, prim ödemelerini UEFA, 25-30 milyon Euro sınırına çekmesini istedi. Sezon başında Sabri'nin maaşının düşürüldüğü gibi yıldızlardan da böyle bir feda istenecek. Fada etmeyenlere ise veda edilecek.