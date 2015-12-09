Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligindeki muhtemel rakipleri belli oluyor!

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren Galatasaray, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.



Sarı-Kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'den itibaren katılacak.



Galatasaray Avrupa Ligi'nde seri başı olacak mı?



Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren 8 takımdan daha çok puan toplayan 4'ü seri başı olarak kura çekimine girecek. Mevcut puanlara göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kura çekiminde seri başı olmayacağı kesinleşti.



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi statüsü



UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda takımlar iki torbaya ayrılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını birinci bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 ekip içerisinden daha çok puan toplayan 4'ü seri başı olacak.



Gruplarını 2. bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımdan daha az puan toplayan 4 ekip de diğer 16 takımı oluşturacak.



Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman



Galatasaray'ın ve turu geçerse diğer temsilcilerimizin rakipleri 14 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak. Galatasaray seri başı olamayacağı için ilk maçı 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı 25 Şubat'ta deplasmanda yapacak.



Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri



Şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda Galatasaray'ın 16 muhtemel rakibinden 8'i kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'nde 3. olup daha çok puan toplayan 4 takım Porto, Olympiakos, Manchester Utd ve Sevilla oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlar öncesi ise Napoli, Lazio, Basel ve A.Bilbao gruplarını 1. sırada bitirmeyi garantilediler.



Porto (Portekiz)

Olympiakos (Yunanistan)

Manchester Utd (İngiltere)

Leverkusen (Almanya)

Napoli (İtalya)

Lazio (İtalya)

Basel (İsviçre)

A.Bilbao (İspanya)

