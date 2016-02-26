Galatasaray'ın şok mağlubiyeti İtalyan basınında geniş yer buldu!

Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden Corriere dello Sport, Lazio'nun UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden tek İtalyan takımı olduğunu belirten "Sadece Lazio" başlığıyla okuyucularının karşısına çıktı.

Haberde, Galatasaray'ın Yasin Öztekin'in bulduğu golle umutlandığı ama Alman golcü Miroslav Klose'nin hesabı kapattığı yazıldı. Lazio'nun teknik direktör Stefano Pioli'nin yaptığı değişikliklerle maçı kazandığının altı çizilirken, Senad Lulic'in yerine oyuna giren Antonio Candreva'nın Galatasaray'ın dengesini bozduğu ifade edildi. Lazio için tek hatanın, Galatasaray'ın golünün pasını veren Sabri'ye pres yapmamak ve Yasin'in ofsaytta kaldığı düşüncesiyle hareket etmek olduğu kaydedildi.

"Bu Lazio bir mükemmel"

La Gazzetta dello Sport'un "Parolo açtı, Klose kapattı. Bu Lazio bir mükemmel" başlığıyla verdiği haberde, mavi-beyazlı İtalyan takımının aklını ve yüreğini ortaya koyarak Galatasaray engelini aşıp, Avrupa Ligi'nde yoluna devam ettiği belirtildi.

Gazetenin haberinde, ilk yarının bekleme süresi gibi geçtiği, ikinci yarıda Stefano Pioli'nin yaptığı değişikliklerin de katkısıyla Lazio'nun turu geçtiği vurgulandı. Lazio'nun 3 sene önce aynı kupada bir başka İstanbul takımı Fenerbahçe'ye elendiği anımsatılan haberde, bu sefer fazla acı çekmeden maçın sonlanmasına 20 dakika kala işin bittiği değerlendirmesinde bulunuldu. Lazio için müsabakada hesapta olmayan tek şeyin Yasin Öztekin'in golü olduğu ve bu golün İtalyan takımında endişeye yol açtığı kaydedildi. Lazio'yu endişeden Klose'nin golünün kurtardığı aktarıldı.

"Lazio hak ederek son 16 turunda"

Roma merkezli Il Messaggero gazetesi ise maçla ilgili haberinde, "Lazio hak ederek son 16 turunda" ifadesini kullandı.

Maçın İtalyan ekibi için kolay olmadığını ancak buna karşın Lazio'nun zorlansa da kapasitesini sahaya yansıttığı yazıldı. İlk yarının Lazio'nun ligde son oynadığı Frosinone maçının tekrarı gibi geçtiği ifade edilen haberde, ikinci devrede başlayan sağanak yağış altında oyuna giren Antonio Candreva'nın da gollerdeki etkisiyle İtalyan temsilcisinin galibiyete uzandığı yorumu yapıldı. Ayrıca Rus hakemin de iyi bir yönetim sergilediği, sadece bazı anlarda kartlarını kullanmadığı eleştirisi getirildi.

Diğer yandan haberde, Galatasaraylı taraftarların maç öncesi kent merkezinde fişek ve meşalelerle taşkınlık yaptığı yorumuna da yer verildi.