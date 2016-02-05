Galatasaray'ın rakibi sakatlıklar ile başı dertte

SPORCOPE DIŞ HABERLER - UEFA Avrupa Ligi ikinci tur mücadelesi kapsamında iki hafta sonra Galatasaray ile karşılaşacak olan Lazio, başını sakatlıklardan kurtaramıyor.



Dün akşam oynanan Napoli maçında takımın en önemli kozlarından biri olan Antonio Candreva'yı da sakatlığa kurban veren başkent ekibi, ideal kadro kurmakta zorlanıyor. Lazio kulüp doktorunun açıklamalarını haber yapan İtalyan haber sitesi Futbol-İtalya, Lazio sağlık ekibinin iki hafta sonra yapılacak olan Galatasaray maçından evvel oynayacağı Genoa ve Verona maçları için sakat futbolcularını iyileştirmeye çalıştığını yazdı.

Daha önce Lucas Biglia, Braafheid, Milan Bisevac, Ricardo Kishna ve Stefan Radu'nun yer aldığı sakatlık listesine Antonio Candreva'yı da ekleyen Lazio'da, oyuncuların durumu ile ilgili konuşan kulüp doktoru Stefano Salvatori, Candreva'nın durumunun kas problemi olduğu ve bugün ve yarın fizyoterapi göreceğini söyledi.

Biglia'yı iki hafta sonra oynanacak Galatasaray maçında oynatmayı umduklarını ama henüz durumun netleşmediğini söyleyen Salvatori, diğer sakat oyuncular Radu, Bisevac, Kishna ve Braafheid'ı Genoa ve Verona maçlarına yetiştirmek için yoğun uğraş verdiklerini açıkladı.