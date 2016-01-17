Galatasaray'ın prensinden flaş açıklamalar

Galatasaray'ın Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta bir gol atıp bir de penaltı yaptıran Sinan Gümüş basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



İlk yarıda iyi bir futbol oynadıklarını belirten 21 yaşındaki futbolcu "Erken öne geçerek rahatladık. Top genel olarak bizdeydi. İkinci yarıda sahaya 60. dakikaya kadar gol yememe amacıyla çıktık. Ancak golü yesek de cevap vermeyi başardık. Son maçlarda daha çok süre alıyorum. Bu da futbolumun gelişmesine fayda sağlıyor. Kupa maçları da güzeldi. Bu hafa 3 maçta oynadım ama biraz yorgunum. Kupadan sonra ligde de attım, çok mutluyum" ifadelerini kullandı.