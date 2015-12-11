Galatasaray'ın Panzeri Lukas Podolski'ye Şok Haber

Güneş Gazetesi muhabiri Ahmet Döğen, avukatı Levent Turgut Karakoç aracılığıyla Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, kendisini darp ettiğini iddia ettiği Alman asıllı futbolcu Lukas Podolski hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Gazeteci Döğen’in avukatı Karakoç’un İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ’na sunduğu şikayet dilekçesinde Etiler Günaydın Restaurant’ı önünde meydana gelen olay detaylarıyla anlatıldı. Basın mensuplarına karşı yapılan bu eylemin kabulünün mümkün olmadığını şikayet dilekçesinde anlatan avukat Karakoç, “Şüpheli cezalandırılmalıdır. Şüpheli Podolski’nin silahlı korumasının da Döğen’i yumruklaması nedeniyle cezalandırılması gerekir” dedi.





Delilleri savcılığa sundu

Avukat Levent Turgut Karakoç, müvekkilinin darp edildiğine dair tanık anlatımları, kamera kayıtları ve fotoğrafları da bir flaş bellek ile savcılığa sundu. Karakoç, Günaydın Et Restaurant isimli işyerinden de kayıtların celp edilmesini talep etti. Maddi ve manevi tazminat haklarını da kullanacaklarını ifade eden avukat Karakoç, “Basın mensuplarına karşı yapılan bu eylemin kabulü mümkün değildir. Türkiye bir hukuk devletidir. Yabancılar tarafından işlenen suçlar kapsamında ilgili işlemlerin yapılması lazım gelmektedir. Müvekkilimizin çalışma hürriyeti ve iş yapması şüpheli ve diğer şüpheli tarafından engellenmiştir. Müvekkilimiz ağır hakaretlere maruz kalmıştır. Şüphelinin cezalandırılmasını talep ediyoruz” dedi.