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Galatasaray'ın Olaylı İsmi Kevin Grosskreutz'a Almanya'dan Talip Var

Galatasaray'a transfer olduğu andan itibaren problemleri bitmeyen Kevin Grosskreutz en son ayrılmak istediğini teknik direktör Mustafa Denizli'ye iletmişti, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'ın bu futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray'ın Olaylı İsmi Kevin Grosskreutz'a Almanya'dan Talip Var
Galatasaray'a transfer olduğu andan itibaren problemleri bitmeyen Kevin Grosskreutz en son ayrılmak istediğini teknik direktör Mustafa Denizli'ye iletmişti, Almanya Bundesliga ekiplerinden Hannover'ın bu futbolcu ile ilgilendiği iddia edildi

 Bundesliga'da 15. haftada topladığı 14 puanla bekleneni veremeyen Hannover'in devre arası transfer dönemini hareketli geçirmesi bekleniyor. Hannover yerel basını da Alman temsilcisi için transfer iddialarını manşetlerine taşırken, Hannover'in ilgilendiği isimler arasında Kevin Grosskreutz'un da yer aldığı belirtildi.
Alman basınına yansıyan haberde devre arasında birkaç oyuncu takviye etmesi beklenen Hannover'de öne çıkan 2 oyuncu var. Bu oyunculardan biri Wolfsburg'ta fazla süre alamayan savunma oyuncusu Timm Klose olurken, diğeri de Galatasaray'dan ayrılmak istediğini Mustafa Denizli'ye ileten Kevin Grosskreutz... Dortmund'ta yaşayan ailesine yakın olmak isteyen Grosskreutz, Almanya'ya dönmek isterken, Galatasaray bu oyuncuyu bonservis bedeli karşılığında göndermek istiyor. Hannover'den devre arasında yaklaşık 3 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde, Grosskreutz'un yeni durağının Hannover olacağı belirtildi.

FIFA'da yaşanan evrak krizi nedeniyle Ocak ayına kadar Galatasaray'da resmi maçlarda forma giyemeyecek olan Grosskreutz'un 2018 yılına kadar sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi bulunuyor
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