Galatasaray'ın Gençleri Astana'yı 3-0 Mağlup Etti Maçın Golleri Özeti

UEFA Gençlik Ligi'nde Astana ile karşılaşan Galatasaray karşılaşmada 3-0 gibi net bir skorla galip gelmesini bildi
UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımımız, Kazakistan temsilcisi Astana U19'u 3-0 yendi.
GALATASARAY İKİNCİ GALİBİYETİNİ ALDI
Şu ana kadar oynadığı 5 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet alabilen Galatasaray U19, Astana U19'u Volkan Işıksever (2) ve Kerem Çalışkan'ın golleriyle 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti.
GALATASARAY U19, 3. SIRADAKİ YERİNİ KORUDU
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Galatasaray, C Grubu'nda 6 maçta aldığı 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve topladığı 6 puanla 3. sırada bulunuyor. temsilcimiz 6 maçta 8 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.