Galatasaray'ın efsane futbolcusu Didier Drogba'dan basketbol şov

NBA'de Perşembe akşamına Londra'da oynanan Orlando Magic – Toronto Raptors mücadelesi damga vurdu. O2 Arena'ya gelen iki ekibin mücadelesine Premier Lig yıldızları da akın etti.



DROGBA DA MAÇI İZLEDİ

Londra'da altı yıldır düzenlenen organizasyonun bu seneki kapışmasına Doğu Konferansı takımları Raptors ve Magic konuk oldu. Chelsea forması giyen Eden Hazard, Kurt Zouma, Thibaut Courtois, Asmir Begovic, Loic Remy, Arsenal oyuncuları Olivier Giroud, Alex-Oxlade Chamberlain, Calum Chambers, West Ham'da kiralık forma giyen Carl Jenkinson ve daha birçok Premier Lig yıldızı da bu maçı izlemeye gelenler arasındaydı.

DROGBA ŞOV YAPTI

Gecenin asıl sürprizi ise Didier Drogba 'ydı. Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Fildişili yıldız parkeye indi, şut denemesi yaptı. Drogba yaptığı atışta isabet sağlayarak basketboldaki hünerlerini de göstermiş oldu.

RAPTORS UZATMADA GÜLDÜ

Doğu Konferansı mücadelesinin kazananı, uzatma sonucunda 106-103 sonucuyla Raptors oldu. Galibiyette başrol 24 sayı, 8 ribaund ve 7 asist ile oynayan Kyle Lowry'nindi.