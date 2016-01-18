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Galatasaray'ın Carl Medjani transferindeki pürüz belli oldu

Uzun süredir ismi gündemde olan Carl Medjani transferi için Galatasaray ile anlaşamamasının arkasındaki ismin Hamza Hamzaoğlu olduğu ortaya çıktı

Galatasaray'ın Carl Medjani transferindeki pürüz belli oldu

 Haber7 Spor Servisi



Trabzonspor'la yollarını ayıran Carl Medjani'yle anlaşan Galatasaray, Cezayirli futbolcunun fiyat arttırmasıyla transferi askıya aldı. Medjani'nin menajeri, Bursaspor'un devreye girmesinden sonra bir anda fiyat artışına gitti.



Hamzaoğlu'na isyan!



Hamza Hamzaoğlu'nun da çok istediği belirtilen futbolcu için iki kulüp arasında adeta bir transfer savaşı başladı. Hatta Galatasaray yönetimininden bazı isimlerin Hamzaoğlu'nu arayarak futbolcuyu ayartmasından dolayı serzenişte bulundukları öğrenildi.



G.Saray rest çekti, Medjani Bursaspor'a yakın!



Medjani'ye yeni teklif sunarak kafasının karıştırılmasından dolayı iki kulüp arasında ipler gerilirken, Galatasaray son teklifimiz bu diyerek Cezayirli futbolcunun menajerine rest çekti. Şu sıralar Bursaspor ile görüşme halinde olduğu belirtilen menajerin yeşil-beyazlı kulübe imza atmaya yakın olduğu öğrenildi.

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Carl Medjani
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