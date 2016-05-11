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Galatasaray'ın 2016 Toplam Borcu : 1 Milyar 494 Milyon Lira

Galatasaray şansız bir sezon geçirirken bir kötü haberde kulübün yönetiminden geldi. Galatasaray'ın 2016 yılı mali raporuna göre toplam borcu 1 Milyar 494 Milyon Lira.

Galatasaray'ın 2016 Toplam Borcu : 1 Milyar 494 Milyon Lira
Sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen mayıs  ayı olağan divan kurulu toplantısında sunum yapan yönetim kurulu muhasip üyesi İsmail Sarıkaya, kulübün mali raporları hakkında bilgi verdi.
 
Sarıkaya, kulübün borcunun 31 Aralık 2015'ten 31 Mart 2016 arasındaki  3 aylık dönemde 1 milyar 499 milyon liradan (516 milyon dolar) 1 milyar 494  milyon liraya (527 milyon dolar) düştüğünü kaydetti. İsmail Sarıkaya, kulübün  alacaklarının 524 milyon lira (185 milyon dolar) olduğunu belirtti.
 
Sarı-kırmızılı kulübün yöneticisi, borç alacak farkının ise 963 milyon  liradan  (331 milyon dolar) 970 milyon liraya (342 milyon dolar) yükseldiğini  aktardı. Sarıkaya, borçlardaki artışın nedeninin dolar kurundaki yükseliş  olduğunu vurguladı.
 
Sarıkaya, 31 Aralık 2015'ten 31 Mart 2016 arasındaki 3 aylık süreçte  banka kredilerinin 676 milyon liradan, 687 milyon liraya çıktığını dile getirdi.
 
Bütçe hakkında da bilgi veren İsmail Sarıkaya, 24 milyon 942 bin lira  şeklinde bütçelenen gelirin, 10,7 milyon lira eksikle 14 milyon 201 bin lira  olarak gerçekleştiğini söyledi. Sarı-kırmızılı kulübün yönetim kurulu üyesi, 30  milyon 824 bin lira olarak bütçelenen giderlerin ise 761 bin lira farkla 31  milyon 585 bin lira şeklinde oluştuğunu aktardı.
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