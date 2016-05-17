Galatasaray ilk 5’e Girebilecek mi?

Maçtan dakikalar

İlk yarı

İki takımın da etkili gol pozisyonu bulamadığı müsabakanın uzatma bölümünde Galatasaray penaltıdan bulduğu golle skoru lehine çevirdi.

5. dakikada hızlı gelişen atakta Sami'nin sol kanattan yaptığı ortada Rodallega'nın kafa vuruşunda top dışarı çıktı.

37. dakikada savunmadan seken topla ceza alanı içinde buluşan Ahmet Cebe'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

45+1. dakikada sol kanattan Yasin Öztekin'in yaptığı ortada Douglao'nun topa eliyle müdahale ettiğine karar veren Suat Arslanboğa penaltı kararı verdi. Atışı kullanan Selçuk İnan takımını 1-0 öne geçirdi.

Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 galibiyetiyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Galatasaray ikinci kez penaltı kazandı. Yasin Öztekin'in sol kanattan yaptığı ortada Ahmet Cebe'nin topa elle müdahale ettiğine karar veren Suat Arslanboğa ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Selçuk İnan'ın kullandığı penaltı vuruşunda top filelere gitti: 2-0.

72. dakikada sol kanattan gelişen Akhisar Belediyespor atağında Onur Ayık, ceza alanına girdikten sonra çapraz pozisyonda kaleye göndermek istediği topu kaleci Muslera kornere uzaklaştırdı.

73. dakikada Sabri'nin sağ kanattan yaptığı ortada Umut Bulut'un kaleye göndermek istediği topu kaleci Fatih yerinde bir müdahale ile kornere çeldi.

90+5. dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Douglao, attığı sert şutla takımının tek golüne imza attı: 2-1.

Karşılaşma Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Suat Arslanboğa, Gökhan Memişoğlu, Oğuz Terzi

Akhisar Belediyespor: Fatih Öztürk, Ahmet Cebe (Dk. 81 Aykut Çeviker), Douglao, Caner Osmanpaşa, Orhan Taşdelen, Sami (Dk. 64 Onur Ayık), Custodio, Soner Aydoğdu, Bruno (Dk. 56 Vaz Te), Nguemo, Rodallega

Galatasaray: Muslera, Linnes, Denayer, Hakan Balta, Carole, Selçuk İnan, Emre Çolak, Sabri Sarıoğlu, Sneijder (Dk. 86 Donk), Yasin Öztekin (Dk. 90 Olcan Adın), Umut Bulut (Dk. 88 Sinan Gümüş)

Sarı kartlar: Dk. 5 Selçuk İnan, Dk. 16 Sneijder, Dk. 35 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 23 Custodio, Dk. 41 Ahmet Cebe (Akhisar Belediyespor)

Goller: Dk. 45+3 (penaltıdan) ve 60 (penaltıdan) Selçuk İnan (Galatasaray), Dk. 90+5 Douglao (Akhisar Belediyespor)

Maçtan notlar

Akhisar Belediyespor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray, deplasmanda 12 maç sonra kazanırken, ligde beşincilik için iddiasını sürdürdü. Puanını 48'e yükselten Galatasaray, Akhisar Belediyespor'u geçerek 6. sıraya yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip 5. durumdaki Osmanlıspor'la puan farkını bire indirdi. Akhisar Belediyespor ise aldığı mağlubiyetle Galatasaray ve Kasımpaşa'ya geçilerek 6.'lıktan 8.'liğe geriledi.

Deplasmanda 12 maç sonra kazandı

Ligdeki son deplasman galibiyetini 7. haftada Medipol Başakşehir karşısında 2-0'lık sonuçla alan Galatasaray, daha sonra oynadığı 12 dış saha maçında 5 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılı ekip bu süreçte Fenerbahçe (1-1), Çaykur Rizespor (3-4), Kasımpaşa (2-2), Beşiktaş (1-2), Kayserispor (1-1), Osmanlıspor (2-3), Mersin İdmanyurdu (1-2), Gaziantepspor (0-2), Gençlerbirliği (1-1), Eskişehirspor (3-4), Antalyaspor (4-2) ve Bursaspor'a (1-1) üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray bu sezon 17 deplasman maçında 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. Dış sahada sadece 18 puan toplayan sarı-kırmızılı ekip 29 gol atıp kalesinde 31 gol gördü.

Akhisar Belediyespor'a karşı yine kaybetmedi

Bu sezon Akhisar Belediyespor ile 6. karşılaşmaya çıkan Galatasaray, bu müsabakalarda 4 galibiyet 2 beraberlik aldı. Sezonun ilk yarısındaki mücadeleyi 3-2 kazanan sarı-kırmızılı ekip, Türkiye Kupası gruplarında yaptığı ilk maçı 2-1 kazanırken,, ikinci müsabakadan

1-1 eşitlikle ayrıldı.

Son 16 Turu'nda da Akhisar Belediyespor'la karşılaşan sarı-kırmızılılar, ilk karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı, ikinci maç ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Selçuk İnan'ın 10. golü

Bu sezon 27. lig maçında 10. golüne ulaşan Selçuk İnan, ligde Oğuzhan Özyakup'u geçerek ligde en fazla gol bulan orta saha oyuncusu konumuna yükseldi. Karşılaşmaların ilk yarılarında 4 gol bulan Selçuk İnan, ikinci 45 dakikalarda 6 gol üretti. Selçuk İnan, attığı 10 golün 7'si iç saha maçlarında üçünü ise deplasmanda buldu.

Takımın en golcü isminin 12 golü bulunan Podolski olduğu sarı-kırmızı ekipte Selçuk İnan, bu sezonun ilk yarısında 9 gole ulaşan Burak Yılmaz'ı gol sayısında geçmeyi başardı.

Penaltıdan 9 gol

Bu sezon kazandığı 9 penaltı vuruşunun hepsini gole çeviren sarı-kırmızılı ekipte, beyaz noktadan gol bulan isimler Selçuk İnan (6) ve Burak Yılmaz (3) oldular. Ligde en fazla penaltı golü bulan ekip konumundaki Galatasaray'ı altışar penaltı golüyle Fenerbahçe, Eskişehirspor ve Çaykur Rizespor bulunuyor.

Akhisar Belediyespor, Galatasaray'a karşı kötü gidişini sürdürdü

Süper Lig'deki 4. sezonunda Galatasaray'a 8. kez rakip olan Akhisar Belediyespor, bu maçlardaki kötü sonuçlarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı ekibe karşı sadece 1 galibiyeti bulunan Ege temsilcisi diğer 7 maçı da kaybetti.