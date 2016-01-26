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Galatasaray için Mostafa Fathi iddiası güçlendi

Sarı kırmızılılar için ortaya atılan iddiada Zamalek forması giyen genç futbolcu Mostafa Fathi transfer listesinin en güçlü adaylarından

Galatasaray için Mostafa Fathi iddiası güçlendi
 Devre arası transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray, Zamalek'in genç yıldızı Mostafa Fathi ile ilgileniyor.
GALATASARAY'IN TEKLİFİNİ REDDETTİLER

Sarı kırmızılı takımın 21 yaşındaki oyuncu için kulübü Zamalek'e yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli önerdiği ancak Zamalek'in Türkiye ile Mısır arasındaki siyasi krizden dolayı ilk teklifi reddettiği öğrenildi.

EN BÜYÜK RAKİP INTER

Mostafa Fathi'nin transferinde Galatasaray'ın en büyük rakibi Roberto Mancini'nin Inter'i. Mısır ekibi, Inter'in yaptığı 3 milyon euroluk teklife Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik krizden dolayı daha sıcak bakıyor. Zamalek Galatasaray'ın 3 milyon eurodan 3,5 milyon euroya çıkardığı teklifi değerlendiriyor. Ancak iki ülke arasındaki siyasi krizden dolayı oyuncuyu Galatasaray'a satmaya yanaşmıyor.
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