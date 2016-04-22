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Galatasaray için maaşını feda etti

İddiaya göre Mircea Lucescu ile birlikte Galatasaray'ın başına geçeceği söylenen İsviçreli Teknik Adam Lucien Favre, Galatasaray için maaşından feragat etti.

Galatasaray için maaşını feda etti

Galatasaray 2016/2017 sezonu için yeni teknik direktör arayışlarına son sürat devam ederken, Mircea Lucescu'yla beraber görev için en çok adı geçen isim olan İsviçreli Teknik Adam Lucien Favre'nin eski kulübü Monchengladbach ile bir görüşme yaptığı öğrenildi.


Sözleşmesini feshetmek istiyor

Alman Bild'de yer alan haberde, 57 yaşındaki teknik adamın şu anda herhangi bir takımı çalıştırmadığı ve Monchengladbach'dan gönderildiği için kulüpten maaşını almaya devam ettiği yer aldı.

Favre'nin, Monchengladbach yönetimiyle yaptığı toplantıda, şu andaki sözleşmesini feshetmek istediği, çünkü yeni bir kulüple anlaşmak üzere olduğu belirtildi.

Maaşından feragat etti
Dolayısıyla İsviçreli teknik adam, yeni bir takımla anlaşıncaya kadar alacağı maaşından bir süreliğine olsa da feragat etmiş oldu. Bild, bu anlaşmanın Favre'nin Galatasaray'la anlaşmasının kesin olduğu anlamına geldiğini duyurdu.

Galatasaray iddiaları yalanladı

Lucien Favre iddiaları basında sıklıkla dillendirilmeye başlayınca, Galatasaray yönetimi söz konusu teknik adam ile herhangi bir temasta bulunmadıklarını belirtti.
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