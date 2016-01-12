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Galatasaray için Charlie Austin iddiası

Galatasaray gol yollarındaki problemi çözmek için transfer yapmaya hazırlanırken her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor, bugün alınan bilgilere göre hedef Charlie Austin

Galatasaray için Charlie Austin iddiası
Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir forvet takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son olarak gündeme süpriz bir ismin geldiği öğrenildi.

Sarı kırmızılı yöneticilerin İngiltere'ye kadar giderek görüşmeler yaptığı oyuncunun 26 yaşındaki İngiliz Charlie Austin olduğu belirtildi. Geçtiğimiz sezon QPR formasıyla attığı goller Ada basınında dikkat çeken Austin için temasların da yapıldığı belirtilirken İngiliz ismin Galatasaray'ın transfer hedefindeki 1 numaralı isim olduğu öğrenildi. Görüşmelerin sonucunun bu hafta içinde belli olacağı da gelen haberler arasında...

16 MAÇTA 10 GOLÜ VAR

Geçtiğimiz sezon QPR formasıyla 35 maçta 18 gol atan, bu sezon da 16 maçta 10 gol atan Austin, Premier Lig ekiplerinin de radarına çoktan girmişti. Yapılan yorumlar, İngiliz futbolcunun Galatasaray'a gelme ihtimalini zayıf olarak değerlendirirken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek 26 yaşındaki ismin İngiltere'de kalmasına ise kesin gözüyle bakılıyor.

En büyük çıkışını 2011 yılında Swindon Town'dan Burnley'e transfer olduğu yıl yapan Austin, İngiltere liglerinde bugüne kadar çıktığı 240 maçta 126 gol kaydetti.
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Charlie Austin
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