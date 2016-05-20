Galatasaray için Bir İhtimal Daha Var Fenerbahçe’yi Yenmek!

2015-2016 yılında istediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray’ın Avrupa kapısını açması için bir ihtimal var oda Ziraat Türkiye Kupası Final Maçında Fenerbahçe’yi yenmek.

20 Mayıs 2016 Cuma 12:18