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Galatasaray için Bir İhtimal Daha Var Fenerbahçe’yi Yenmek!
2015-2016 yılında istediği gibi bir sezon geçiremeyen Galatasaray’ın Avrupa kapısını açması için bir ihtimal var oda Ziraat Türkiye Kupası Final Maçında Fenerbahçe’yi yenmek.
20 Mayıs 2016 Cuma 12:18
Galatasaray'ın Avrupa cezası kaç yıl? Galatasaray - Fenerbahçe kupa finali ne zaman? Galatasaray, Avrupa'dan kaç yıl ceza aldı? Galatasaray, Avrupa'ya gidecek mi?
Spor Toto Süper Lig’in son hafta maçında evinde Kayserispor’u ağırlayan Galatasaray, rakibine gol yağdırdı. Karşılaşmadan Podolski, Sinan (3), Bilal ve Selçuk’un golleriyle 6-0 galip ayrılan Galatasaray, Osmanlıspor maçından gelen kötü haberle yıkıldı. Bu sezon UEFA’nın finansal Fair-play kuralları gereği Avrupa kupalarından 1 yıl men cezası alan sarı-kırmızılılarda tek hedef ligi 5. sırada bitirerek cezayı gelecek sezon çekmekti. Son hafta maçında Kayserispor’u farklı geçen Galatasaray, Osmanlıspor’un evinde Akhisar Belediyespor’u 1-0 mağlup etmesiyle yıkıldı. Ligi 52 puanla 5. sırada bitiren Osmanlıspor Avrupa Ligi vizesi aldı. Ligi 6. sırada tamamlayan Aslan’ın ise Avrupa vizesi için tek hedefi Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe’yi devirerek kupanın sahibi olmak ve Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanarak cezasını gelecek sezon çekmek.
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