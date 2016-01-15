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Galatasaray için Andrea Ranocchia iddiası

Uzun süredir bir çok isimle anılan Galatasaray'da İtalyan devi İnter'in savunma oyuncusu Andrea Ranocchia ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray için Andrea Ranocchia iddiası

 Rai Sport 1'de yayınlanan 'Zona 11 PM' adlı programa konuk olan gazeteci Paolo Paganini, Galatasaray'ın Inter'de yeterli düzeyde forma şansı bulamayan stoperle yakından ilgilendiğini söyledi.



Paganini, ayrıca 27 yaşındaki oyuncunun Galatasaray dışında Serie A'dan Sampdoria'nın da listesinde olduğunu belirtti.



2011 yılında Genoa'dan Inter'e 18.5 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer olan İtalyan defansın adı geçtiğimiz sezon da sarı kırmızılı takımla anılmıştı. O dönem bonservis bedeli engeline takılan G.Saray'ın devre arasında kiralama formülünü kullanabileceği iddia edildi.



Ranocchia, Mancini yönetiminde Inter'de ilk yarı sadece 10 lig maçında sadece 208 dakika sahada kaldı.

Kaynak : Sporx

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Andrea Ranocchia
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