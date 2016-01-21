Galatasaray'ı deplasmanda bekleyen büyük tehlike

Spor Toto Süper Lig'de Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ı Ankara'da dondurucu soğuk bekliyor. Metoroloji verilerine göre karşılaşmanın oynanacağı Ankara Yenikent Osmanlıspor Stadyumu'nda maç saati hava eksi19 derece olacağı tahmin ediliyor.





ZEMİN MAÇTAN 1 GÜN ÖNCE TEMİZLENECEK

Ankara'da devam eden yoğun kar yağışının Cuma sabahına kadar süreceği ve maç günü kar yağışı değil ama buzlanma olacağı belirtilirken, Osmanlıspor Stadyumu yetkilerinden alınan bilgilere göre zemine branda serilmediği ve stadyumunda alttan ısıtma sisteminin de olmadığı söylendi. Zemine branda serilmemesinin sebebinin çimin yanmaması için olduğunu da stadyum yetkilileri tarafından açıklandı. Şu an kar ile kaplı olan zeminin maçtan 1 gün temizleneceği belirtildi.

ZİRAAT UZMANLARI FARKLI KONUŞUYOR

Osmanlıspor Stadyumu yetkililerinin zemine branda serilmemesi sebebi olarak çimin yanmaması için olduğunu söylerken Ziraat uzmanları ise farklı konuştu. Çime branda serilmesinin çimi yakmayacağını belirten uzmanlar, bu durumun ancak yazın olabileceğini söylediler.

FARKLI UYGULAMA

Süper Lig'de Pazar günü oynanılacak olan Gençlerbirliği- Antalyaspor maçının stadyumu olan 19 Mayıs ise Osmanlıspor Stadyumu'ndan farklı bir uygulamaya yaparak tüm zemini branda ile kapladı. Alttan ısıtma sistemi de bulunan 19 Mayıs Stadyumu'nda zemine kaplanan branda maç günü kaldırılacak.