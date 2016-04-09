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Galatasaray'ı bekleyen Muslera tehlikesi

Muslera Rize maçında herhangi bir kart görmesi halinde Fenerbahçe maçında cezalı duruma düşecek.

Galatasaray'ı bekleyen Muslera tehlikesi

Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Muslera, bugün oynanacak Rize maçı öncesi ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli eldiven kart görmesi halinde, hafta içinde Fenerbahçe’ye karşı forma giyemeyecek.

Bu durum teknik heyette büyük endişe yaratıyor. Muslera’nın arkasında bekleyen Cenk ve Eray gibi isimlerin, sahaya çıktıkları hiçbir maçı gol yemeden tamamlamıyor olmaları, endişeyi daha da arttırıyor.

Riekerink, Muslera’dan çok dikkatli olmasını isterken, kaleci antrenörü Taffarel de 90 dakikayı kartsız tamamlamasını sağlamak adına Urugaylı’ya taktik veriyor.

Fernando Muslera kimdir?

Fernando Muslera, 16 Haziran 1986 tarihinde Arjantin, Buenos Aires‘de doğmuştur. Tam adı Nestor Fernando Muslera Micol’dur. Uruguay‘lıdır. Uruguay milli takımının da kaleciliğini yapmaktadır.

2004 yılına kadar Uruguay’ın Montevideo Wanderers takımının altyapısında kaleci olarak yetişti. 2004 yılında A takımında oynamaya başladı. 2006 yılında kiralık olarak Uruguay’ın Nacional takımına gitti. 2007 yılında ise birçok Avrupa kulüplerinin dikkatini çekince İtalya‘nın Lazio takımıyla 3 milyon Euro karşılığı anlaştı.

Fernando Muslera, IFFHS tarafından 2010 yılının dünyada en iyi 7. kalecisi olarak gösterildi. 2011-12 sezonu öncesi 6.750.000 Euro bonservis bedeli ile Galatasaray‘a transfer oldu.

Muslera Galatasaray forması ile ilk maçına Olympiakos karşısında çıkmış, fakat 1. dakikada gelen gole engel olamayınca takımı, hazırlık maçından 1-0 mağlup ayrılmıştır.

Muslera, Galatasaray’daki ilk penaltı kurtarışını ise Süper Lig’in 2011-12 sezonunun 10. haftasında oynanan Mersin İdman Yurdu maçının 45. dakikasında yapmış ve takımının puan almasını sağlamıştır.

Kariyerindeki ilk ve tek golünü 8 Nisan 2012 tarihinde oynanan normal sezonun son maçı olan Manisaspor – Galatasaray maçının 82. dakikasında penaltıdan atmıştır.

Ayrıca Muslera aynı maçta Faryd Mondragon ve Claudio Taffarel ‘in elinde bulunan normal ligde 15 maç gol yememe rekorunu 19 maça çıkararak rekorun tek sahibi olmuştur.

Profesyonel Futbol Kariyeri :

2004-2007 – Montevideo Wanderers
2006-2007 – Nacional (kiralık)
2007-2011 – Lazio
2011- – Galatasaray
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