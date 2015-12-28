Galatasaray Heracles kulübüne Oussama Tannane için resmi teklif yaptı

Hollanda ekibinin başkanı Jan Smit yaptığı açıklamada, sarı kırmızılı kulübün kendileriyle temasa geçtiğini belirtti.

Smit, Hollanda basınına verdiği demeçte sarı kırmızılıların resmi olarak kendilerine teklif sunduğunu vurgularken, "Oussama'yı transfer etmek istediklerini bize ilettiler. Bu konuda oyuncuya bir zorluk çıkarmayacağız. Oyuncumuz gitmek isterse ve Galatasaray yeterli ücreti öderse bu transfer gerçekleşecek" sözlerini kullandı.

Heracles'le 2017'ye kadar sözleşmesi bulunan Oussama Tannane için hollanda ekibi Galatasaray'dan 3 milyon Euro istiyor.

Sağ kanatta görev alan 21 yaşındaki Faslı oyuncu bu sezon çıktığı 14 maçta 9 gol atıp 3 asist yaptı.

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kayserispor maçı sonrası NTV Spor'a özel yaptığı açıklamada, 18-25 yaş arası oyuncular ile ilgilendiklerini belirtmişti.