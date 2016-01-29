Galatasaray - Gaziantepspor kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Ziraat Türkiye kupası E grubunu 16 puanla ilk sırada bitiren ve son 16 turuna kalan Galatasaray çeyrek final bileti için Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek. Her iki takım da çeyrek finale kalabilmek için galibiyeti hedefliyor.

GALATASARAY – GAZİANTEPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

31 Ocak 2016 Pazar günü saat 20:45’te Türk Telekom Arena Stadı’nda oynanacak olan Galatasaray – Gaziantepspor karşılaşmasının A Haber ekranlarından naklen yayınlanacağı bilgisi verildi.

GALATASARAY GRUBUN SON MAÇINDA NE YAPTI?

Ziraat Türkiye Kupası E grubu son maçında Kastamonuspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmadan 4-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Son maçla beraber grubu lider tamamlayan Galarasaray çeyrek final için Gaziantepspor ile mücadele edecek.

GAZİANTEPSPOR GRUBU İKİNCİ OLARAK TAMAMLADI

Ziraat Türkiye Kupası F Grubu son maçında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Gaziantepspor, mücadeleyi 2-0’lık skorla kazandı. Aldığı 3 puanla grubu ikinci olarak tamamlayan Gaziantepspor çeyrek final için Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY MAÇ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI

Gaziantepspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Sarı Kırmızılılar teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde antrenmana ısınma hareketleriyle başladılar. Ardından koordinasyon hareketleriyle idmana devam eden Galatasaray, daha sonra üç grup halinde pas çalışmaları yaptı. Şut antrenmanı yapan Sarı Kırmızılılar, çift kale maç gerçekleştirdikten sonra soğuma hareketleriyle antrenmanı sona erdirdiler.