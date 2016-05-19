Galatasaray Final Maçına Moralli Gidiyor!

Ligin son haftasında evinde Kayserispor ’u 6-0 ile geçen Galatasaray ’da, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink maç sonu yaptığı açıklamada, “Bütün konsantrasyonumuz Antalya’daki finalde. Finale güvenli gideceğiz. Hedefimizi ve ne yapmak istediğimizi biliyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, evinde Kayserispor'u 6-0 ile geçti. Osmanlıspor'un Akhisar Belediyespor'u 1-0 mağlup etmesiyle Avrupa vizesi şansını Türkiye Kupası finali bırakan sarı-kırmızılılarda, Teknik Direktör Jan Olde Riekerink maç sonu düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İlk olarak maç öncesi sakatlanan Denayer'in yerine ilk 11'de yerini alan Koray'a değinen Riekerink, "Son 10 dakika kala Denayer bir sakatlık hissetti ve oynamayacağına karar verdik. Koray arkadaşımız da oyuna girmek zorunda kaldı. Ama o da yüzde yüz hazır değildi. Belki 45 dakika için hazırdı. Maça 5 dakika kala ısındı ve hazır oldu onu tebrik ediyorum ve çok iyi bir maç çıkardı. Takım için inanılmaz bir mantalite örneği gösterdi" dedi.

"AVRUPA VİZESİ İÇİN İKİNCİ BİR ŞANSIMIZ VAR"

Kayserispor'un son haftalardaki performanslarını değerlendiren Riekerink, "Rakibimize bakarsak son 8 maçta Beşiktaş'a kaybeden bir rakip vardı sadece. Diğer 7 maça bakıldığında toplam 4 gol yiyen bir rakiple oynadık. Tabii geçen hafta kendilerini kurtardılar ama bugün ilk 11'lerine bakıldığında en iyi takımlarıyla sahadaydılar. Sizin de gördüğünüz gibi hırslıydılar. Takımım bugün iyi bir performans gösterdi. İlk yarıda bazı periyotlarda basit top kayıpları yaptık. Ama diğer periyotlarda hep oynatmak istediğimiz oyunu gördük. O yüzden takımımı tebrik ediyorum. Ligi bu skorla kapatmak tebriği hak ediyor. Bu açıdan mutluydum ama diğer taraftan burada da mutlu bir hoca görmüyorsun. Hepimizin bildiği gibi Osmanlı maçının skorunu bekliyorduk. Çünkü hepimizin bildiği gibi Avrupa vizesi almak istiyorduk. Ama ne yazık ki bunu başaramadık. Bunun ruhsal durumu da soyunma odasında gördük. Bütün takımı tekrardan tebrik ediyorum. İlk geldiğimden beri her şeye açık bir futbol gurubuyla çalıştım ne söylediysem yerine getirmeye çalıştılar. Personelimiz de aynı şekilde. Biz bir spor adamıyız ve spor adamı da kazanmak ister. Bugünkü en güzel hediye Avrupa vizesi almak olacaktı. İkinci bir şansımız var biliyorsunuz. O yüzen önümüzde Fenerbahçe ile bir final var. Bütün konsantrasyonumuz o maç üzerinde. Fenerbahçe maçında burada iyi oynadık. Aynı şekilde Beşiktaş maçının ilk yarısı iyiydi. Antalya'ya finale o yüzden güvenli gideceğiz. hedefimizi ve ne yapmak istediğimizi biliyoruz" diye konuştu.

"SON 2,5 AYIM İNANILMAZ GÜZEL BİR DÖNEMDİ"

Galatasaray'ın yeni hoca arayışlarıyla ilgili bir soruya ise Riekerink, "Yönetimimiz mutlaka en doğru seçimi yapacaktır. Tabi ki bu soru aslında bizim iç konumuz. Bu kararı alacak insanları ilgilendiren bir soru. Son 2,5 ay inanılmaz güzel bir dönemdi. Kendi açımdan bunu söyleyebilirim" dedi.

.