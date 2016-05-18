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Galatasaray Fenerbahçe Maçında Sanal Gerçeklik Yayını!
Ziraat Türkiye Kupası Final Maçında karşılaşacak olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı canlı olarak sanal gerçeklik yayını ile yayınlanacak. Bu sayede izleyenler kendini tribünde gibi hissedecek.
18 Mayıs 2016 Çarşamba 12:17
Sanal gerçeklik ile canlı yayın deneyimi ilk kez Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği maçta deneyimlenecek…
Sanal gerçeklik ile canlı yayın Türkiye’de resmen başlıyor. Türkiye’nin merakla beklediği Galatasaray – Fenerbahçe derbisi ilk kez sanal gerçeklik teknolojisi ile futbolseverlerle buluşuyor.
Wearlogy.com‘un haberine göre, maçı yayınlayacak olan Atv’den yapılan açıklamada Galatasaray ile Fenerbahçe‘nin 26 Mayıs’ta karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde yedek kulübeleri görecek şekilde sağına ve soluna yerleştirilecek 360 derece kameralar ile çekilecek. Aynı gün, Sabah gazetesi, ücretsiz olarak dağıtacağı cardboardlarla isteyenleri sanal gerçeklik deneyimi ile maç izlemeyi sağlayacak.
Karşılaşmayı sanal gerçeklik teknolojisi ile izlemek için tek yapmak gereken ise akıllı telefonlara bir uygulama indirmek. ATV’nin a+ isimli Android ve iOS uygulamaları sayesinde maçın özel yayınını takip edebilirsiniz.
Tekrar hatırlatalım, Galatasaray ile Fenerbahçe’nin karşı karşıya geleceği Ziraat Türkiye Kupası finali 26 Mayıs Perşembe günü saat 21:15‘te oynanacak ve ATV’den naklen yayınlanacak.
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