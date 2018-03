Galatasaray Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Fenerbahçe maçı Beşiktaş Bursaspor karşılaşmasının ardından daha da önem kazandı. Türk Telekom Arena'dan çıkacak sonuç zirveyi şekillendirecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı ile taraftarına teselli vermeyi planlıyor. Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek şampiyonluk yarışında tutunmak istiyor. Soru şu; Galatasaray Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta ne zaman? İşte cevaplar...





GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?



Ertelenen Galatasaray Fenerbahçe maçı 13 Nisan Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak. Dev derbi maçı'nı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray Fenerbahçe maçı LİG TV ekranınından naklen yayınlanacak.



GALATASARAY FENERBAHÇE DERBİSİNİN MUHTEMEL 11'LERİ:



GALATASARAY: Muslera, Olcan, Hakan, Semih, Denayer, Donk, Selçuk, Sneijder, Emre, Yasin, Podolski



FENERBAHÇE: Volkan, Caner, Gökhan, Alves, Kjaer, M. Topal, Josef, Ozan, Alper, Volkan Şen, van Persie



STAT: TT Arena

SAAT: 19.30

HAKEM: Mete Kalkavan

YAYIN: Lig TV



RAKAMLARLA GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇLARI



Galatasaray ile Fenerbahçe, 13 Nisan’da Süper Lig’de birbirleriyle 118. randevuya çıkacaklar. Daha önce oynanan 117 maçta Galatasaray 33, Fenerbahçe 48 kez galip gelirken, 36 maç ise berabere bitti.



Süper Lig’de oynanacak bu derbide Fenerbahçe, yoluna kayıpsız devam etmek isterken, Galatasaray ise kötü gidişe son vermek istiyor.







GALATASARAY ARENA’DA ÜSTÜN



Türk Telekom Arena’da Galatasaray’ın Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü gözüküyor. Arena’da oynanan son 6 derbide sarı kırmızılı takımın 4 galibiyeti, sarı lacivertli takımın ise 2 galibiyeti bulunuyor. Ayrıca oynanan bu 6 maçın 5’inde takımlar karşılıklı gol bulmayı başardılar.



GALATASARAY’IN YILDIZI FENERBAHÇE DERBİLERİNİ SEVİYOR



Galatasaray’ın Hollandalı yıldız oyuncusu Wesley Sneijder, Arena’da oynadığı iki Fenerbahçe derbisinde üç gol atmayı başarırken, 1 kez de asist yaptı.







HASAN ALİ KALDIRIM TÜRK TELEKOM ARENA’DA DİKKAT ÇEKİYOR



Fenerbahçeli futbolcu Hasan Ali Kaldırım, Sarı lacivertli formayla Galatasaray’a karşı oynadığı üç lig maçında bir gol atıp bir de asist yapmayı başardı. Kaldırım, asist ve golü Arena’daki maçlarda kaydetti.



FENERBAHÇE 5, GALATASARAY 3 KEZ KIRMIZI KART GÖRDÜ



Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan son iki derbi kırmızı kartsız geçti. Fakat öncesinde oynanan altı maçın beşinde en az bir kırmızı kart çıktı. Bu kırmızı kartlardan Fenerbahçe 5, Galatasaray 3 kez nasibini aldı.







GALATASARAY DERBİLERDE 1 PUAN ÇIKARABİLDİ



Galatasaray, bu sezon Süper Lig’de ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı iki maçtan sadece bir puan çıkartabildi.



FENERBAHÇE DEPLASMAN DERBİLERİNDE KAYIP



Fenerbahçe, 2011/12 sezonundan bu yana deplasmanlarda oynadığı 11 derbinin 7’sini kaybetti. Bu maçlarda sadece 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.







GALATASARAY İLK KEZ FAVORİ ÇIKMIYOR



Sarı kırmızılılar, Süper Lig’de 2011 yılından bu yana ilk kez ev sahibi olduğu karşılaşmalarda favori olarak sahaya çıkmayacak.



2012’DEN BU YANA DERBİ KAYBETMİYOR



Galatasaray, 22 Nisan 2012’den bu yana Türk Telekom Arena’da derbi kaybetmezken, Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı oynadığı 7 maçın 6’sını kazanmayı başardı.



SÜPER LİG’DE FENERBAHÇE DEPLASMANDA KOLAY YENİLMİYOR



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’de son 9 deplasman maçının sadece birini kaybetti. Bu maçlarda 6 galibiyet 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.



Galatasaraylı yıldız derbide yok!



Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Fenerbahçe derbisinde sahaya çıkaracağı ilk 11'i belirlemeye çalışıyor. Sakatlıkları geçen oyuncuların fiziksel durumları, Hollandalı teknik adamın tercihleri konusunda belirleyici olacak. Çaykur Rizespor maçında sakatlanan Chedjou, derbide takımdaki yerini alamayacak.



Galatasaray'da Fenerbahçe derbisinin hazırlıkları sürüyor. Son 5 maçta 3 puana hasret Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Selçuk İnan, Wesley Sneijder ve Sabri Sarıoğlu derbi öncesinde takımla çalışabilecek duruma geldi. Ancak Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink bu üç oyuncu hakkında kararını son antrenmanda verecek.



Muslera'nın önünde Sabri, Semih, Denayer ve Olcan dörtlüsünü düşünen Hollandalı çalıştırıcı, Hakan Balta'yı da önemli bir alternatif olarak maça hazırlıyor. Sarı kart cezalısı Carole derbide forma giyemeyecek.



Çaykur Rizespor maçında sakatlanıp oyundan çıkan Chedjou'nun ise Fenerbahçe maçına yetişemeyeceği belirtildi. Kamerunlu oyuncunun tedavisinin tüm hızıyla sürdüğü ancak derbide forma giyebilecek düzeye gelemeyeceği ifade edildi. Sarı kırmızılılarda Selçuk'un son durumuna göre orta saha Selçuk, Emre Çolak ve Bilal üçlüsünden oluşacak. Hücumda Sneijder, Yasin ve Podolski'ye görev vermeyi planlayan Riekerink, maçın gidişatına göre Umut Bulut'u da oyuna dahil etmeyi düşünüyor.









Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin oranları açıklandı!



Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oluyor. Dünya derbisi olarak adlandırılan maç için nefesler tutuldu. Derbide iddaa, Beşiktaş'la zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi Galatasaray karşısında favori gösterdi. Fenerbahçe, iddaa oranlarında 7 maç sonra TT Arena'da favori oldu.



Bu sezon şampiyonluk hedefinden uzak kalan ve hedefini ilk 4'e girmek olarak belirleyen Galatasaray'ın kendi sahasında oynamasına karşın galibiyetine2.80'lik oran verilirken, konuk ekip Fenerbahçe'nin galibiyet oranı ise 1.90 olarak belirlendi.



Dünyanın sayılı derbilerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde maçın berabere bitmesinin oranı ise 3.10 olarak açıklandı.



İŞTE DERBİNİN İDDAA ORANLARI:



Galatasaray galibiyeti: 2.80

Fenerbahçe galibiyeti: 1.90

Beraberlik: 3.10





WESLEY SNEİJDER FENERBAHÇE DERBİSİNDE OYNAYACAK MI?



Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray'a iyi haber 3 as futbolcudan geldi. Wesley Sneijder, Selçuk İnan ve Hakan Balta’nın taktik idmanında takımla birlikte yer aldıkları ve dev mücadelede forma giyecekleri kaydedildi.



Sneijder’in sakatlığına karşın oyun planını Hollandalı yıldız üzerine kuran Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, Selçuk ve Hakan’ın da dönüşüyle tam anlamıyla rahat bir nefes aldı. Sakatlığı bulunan bir başka futbolcu Chedjou’nun ise derbiye yetişmesi mümkün görünmüyor. Riekerink, Kamerunlu’nun yerine ön liberoda Donk’u kullanmayı planlıyor.



ALVES Mİ KADLEC Mİ?



Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, vatandaşı Bruno Alves'in yerine Michal Kadlec’e şans vermeyi düşünüyor. Ancak Kadlec’in de bu sezon defanstaki performansı hiç iyi değildi. Tecrübeli oyuncu orta sahada alkış alırken, savunmada görev yaptığında beklentileri karşılayamadı. Vitor Pereira bu nedenle büyük bir kararsızlık yaşıyor.



Bruno Alves, son haftalarda form düşüklüğü yaşayan isimlerden biri. Konya maçında ise formu dibe vurdu. Yaptığı hatalardan biri golle sonuçlandı. Alves ayrıca gereksiz faulleriyle rakiplerin tehlikeli bölgelerden serbest vuruşlar kazanmasına neden oldu.



Fenerbahçe'de kaleyi Volkan Demirel koruyacak.



DERBİNİN HAKEMİ METE KALKAVAN



Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından resmen açıklandı.



Türk Telekom Arena'da 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak olan dev derbiyi Mete Kalkavan yönetecek. 20 Mart'ta oynanması beklenen ancak gelen ihbar sebebiyle ertelenen maçın hakemi de Mete Kalkavan'dı. TFF, derbiye yeni bir isim atamamış oldu.



Mete Kalkavan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Esat Sancaktar yapacak. 4. hakem Tolga Özkalfa, kale arkası hakemleri Sarper Barış Saka ve Burak Taşkınsoy olacak.



METE KALKAVAN'IN ÜÇÜNCÜ DERBİSİ



Spor Toto Süper Lig’de 26. hafta erteleme maçına atanan hakem Mete Kalkavan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ilk kez düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunca (MHK) yarın oynanacak ertelenen derbide yeniden görevlendirilen Kalkavan, 2007-2008 sezonunda Süper Lig kariyerine başladı.



İlk kez 2012-2013 sezonunda Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde düdük çalan Kalkavan, bu sezon Beşiktaş-Galatasaray derbisini de yönetti. Kalkavan’ın görev yaptığı iki derbiyi de Beşiktaş 3-2 ve 2-1’lik skorlarla kazandı.



MHK, 17 Mart’ta Kalkavan’ı, Süper Lig’de 26. hafta oynanması gereken ancak güvenlik gerekçesiyle ertelenen Galatasaray-Fenerbahçe derbisine atamıştı.



GALATASARAY'DAN TARAFTARLARINA DERBİ AÇIKLAMASI



Terör tehdidi nedeniyle ertelenen Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bugün saat 19.30'da TT Arena'da oynanacak. Ev sahibi ekip bir mesaj yayınlayarak derbi öncesi taraftarlara bazı uyarılarda bulundu.



Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:



"Türk Telekom Arena'da 13 Nisan 2016 Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde;



Seyrantepe-Sanayi metrosu saat 14.30 ile 21.00 arasında çalışmayacak. Taraftarlarımız bir önceki istasyon olan Sanayi Mahallesi'nde inip İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği otobüslerle Seyrantepe Metro İstasyonu'na ulaşabilecek. Metro istasyonu ile stat arasındaki yaya geçiş tüneli ise açık olacaktır.



Stat kapısı taraftarlarımız için ise saat 16.00'da açılacaktır. Otopark kartı olan araçlar kontrol noktalarında kartlarını göstermek suretiyle stada giriş yapılabilecektir.



Seyrantepe Metro Kavşağı-Ayazağa istikametine inen köprü giriş ve çıkışları maçın başlama saatinden 4 saat önce araç trafiğine kapatılacaktır.



TEM kuzey yan yoldan Ankara yönüne ve bölgede bulunan kat otoparkına dönüşler de maçın başlamasından 4 saat önce araç trafiğine kapatılacaktır.



Stada inen yan yol, maç başlamadan 2 saat öncesi ile maç bitiminden 1 saat sonrasına kadar trafiğe kapalı olacaktır.



Türk Telekom Arena’ya girişte güvenlik önlemlerinden kaynaklanan yoğunluk nedeniyle sıkıntı yaşanmaması adına taraftarlarımızın mümkün olduğunca erken gelmeleri önem arz etmektedir."



METE KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ DERBİLER



Maç Sarı Kırmızı Penaltı

2 14 - -



Tarih Maç Sonuç

14-12-2015 Beşiktaş-Galatasaray 2-1

03-03-2013 Beşiktaş-Fenerbahçe 3-2



* 2012-2013 sezonunun 24. haftasında İnönü'de oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde Serdar Tatlı'nın yorumuna göre; Fenerbahçe'nin Webo ile bulduğu golde verdiği ofsayt kararı hatalıydı.



METE KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ GALATASASARAY VE FENERBAHÇE MAÇLARI



Galatasaray Fenerbahçe

7 Maç 9

4 Galibiyet 5

2 Beraberlik 2

1 Yenilgi 2

17 Sarı 31

17 Rakibine sarı 19

1 Kırmızı 1

2 Rakibine kırmızı 2

- Penaltı 1

- Rakibine penaltı 1



METE KALKAVAN BU SEZON NE YAPTI?



Maç 13

Sarı kart 62

Kırmızı kart 6

Penaltı 2



4 maçlık seri yolda



Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe’yi yenerse, lig tarihinde ikinci kez rekabette iç sahada üst üste 4 maçlık galibiyet serisi yakalayacak. Cim Bom, en son Sarı-Lacivertliler’i 1959 ile 1961-1962 sezonlarında 4 maç üst üste mağlup etmişti.



32 puan kaybedildi



Galatasaray, ligde çıktığı üst üste 17 maçta 32 puan kaybetti. Sarı- Kırmızılılar, bu periyottaki 4 galibiyetini TT Arena’da yaşadı. Cim Bom diğer 13 karşılaşmadan ise 6 yenilgi, 7 beraberlikle ayrıldı.



GALATASARAY FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ EZELİ REKABET



O G B M A Y

İç saha 58 24 21 13 67 49

Dış saha 59 9 15 35 49 102

Toplam 117 33 36 48 116 151



En farklı (GS) galibiyeti: 5-0 1960-1961 17.hafta

En farklı (FB) galibiyeti: 6-0 2002-2003 6.hafta

En gollü (GS-FB) maçları: 4-4 1982-1983 32.hafta

Son (GS) galibiyeti: 2-1 2014-2015 6.hafta

Son (FB) galibiyeti: 1-0 2014-2015 23.hafta

Son (GS-FB) beraberliği: 1-1 (d) 2015-2016 9.hafta

(Not: Tablo, Galatasaray'a göre düzenlenmiştir.)



GALATASARAY FENERBAHÇE REKABETİ (379 MAÇ)



TÜRÜ O G B M A Y

Süper Lig 117 33 36 48 116 151

Fed.Türk. Kp. 28 14 10 4 48 35

Cum.Başk. Kp. 3 1 1 1 5 3

Süper Kupa 3 2 1 - 4 2

Başbakanlık 3 - 1 2 3 5

TSYD Kupası 34 11 10 13 46 53

Atatürk Kupası 1 - - 1 1 3

Milli Küme 18 3 7 8 20 26

İst. Ligleri 81 24 24 33 104 127

İst. Kupası 4 1 1 2 6 6

İst. Şildi 3 1 - 2 3 5

Spor Toto 2 - 2 - 2 2

Donanma Kupası 5 - 4 1 5 6

Özel maç 77 29 19 29 110 103



Resmi maç 302 90 97 115 363 424

Özel maç 77 29 19 29 110 103

Toplam 379 119 116 144 473 527

(Not: Tablo, Galatasaray'a göre düzenlenmiştir.)



